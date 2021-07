Leipzig

Wann immer sich in Leipzig ein neues Bauprojekt ankündigt, wird es inzwischen ausgiebig im Internet kommentiert. In den sozialen Medien sind dabei schnell die immer gleichen Etiketten zur Hand. Zum Beispiel heißt es dann: Betonklotz, Luxusbuden, hässlich, Bunkerarchitektur, Gentrifizierung, Porsche-Fahrer, unbezahlbar.

Alle diese Begriffe fanden sich in den letzten Tagen auch auf einer Facebook-Seite, auf der ausgiebig um die Shell-Tankstelle in Reudnitz getrauert wurde. Die Zapfsäulen sind seit Kurzem geschlossen, werden auch nicht wieder öffnen, bestätigte Jörg Peper auf LVZ-Nachfrage. Er ist Geschäftsführer und Alleingesellschafter der Leipziger Firma CE Projekt. „Die Shell Hamburg wird die Tankstelle in den nächsten sechs bis zehn Wochen zurückbauen und danach in einem Bodengutachten die rückstandsfreie Demontage bescheinigen“, sagte er.

Betreiberfamilie wollte Tankstelle nicht fortführen

An dem Standort in der Eilenburger Straße (Ecke Riebeckstraße) stand seit Generationen eine Tankstelle. „Die Betreiberfamilie hat sich dazu entschlossen, den Betrieb einzustellen. Deshalb konnten wir das Grundstück erwerben und planen dort ein Wohn- und Geschäftsquartier“, erläuterte Peper.

Bei den Facebook-Kommentaren habe es mehrere falsche Vermutungen gegeben. So gehöre der denkmalgeschützte Lokschuppen im Lene-Voigt-Park gar nicht zu dem verkauften Grundstück. Auch werde keineswegs die Brücke in der Riebeckstraße abgerissen. Ebenso wenig sei die CE Projekt irgendwie mit der Gröner Group oder deren Vorläufer CG-Gruppe verbandelt. „Ich stamme aus Berlin. Wir sind vor 20 Jahren nach Leipzig gekommen und zunächst als reines Ingenieur- und Planungsbüro tätig gewesen.“ Mittlerweile verwirkliche der „Familienbetrieb“ auch eigene Bauprojekte – das in der Eilenburger Straße zusammen mit der Adapto-Gruppe.

Bilder auf Firmen-Website nicht mehr aktuell

Peper ärgert sich nun selbst ein wenig, dass CE Projekt auf der Firmen-Website einige frühe Illustrationen zu dem Bauvorhaben veröffentlicht hatte. Diese würden nicht mehr stimmen. Sie zeigten unter anderem noch rote Backstein-Fassaden, obwohl längst klar sei, dass die Außenwände als „vertikale Gärten“ begrünt werden. Auch die Höfe erhielten viel Grün und die Dächer richtige Gärten. „Der Grundgedanke ist die Erschaffung von bezahlbarem Wohnraum für sämtliche Altersgruppen. Es soll ein Generationenmix geschaffen werden, der ein Zusammensein in verschiedenen Facetten ermöglicht. Ebenfalls integriert wird eine Etage für Menschen mit Handicap.“

Zu dem gemischten Konzept gehörten viele Gemeinschaftsflächen – etwa Sport- und Freizeitbereiche, Küchen-Lounges, Lese- und Entspannungsinseln. Auch Leute, die sich keine große Wohnung leisten können, hätten so die Möglichkeit, in den Lounges gemeinsam zu kochen und zu speisen, Zeit mit Freunden, Familie und Nachbarn zu verbringen. Aktuell werde auch über einen kleinen Kiosk nachgedacht. Der Bauantrag sei in Vorbereitung, aber noch nicht eingereicht.

70 bis 100 Wohnungen samt Tiefgarage

Folglich handele es sich bei den Eckwerten – 70 bis 100 Wohnungen auf 6600 Quadratmetern Bruttogeschossfläche, Fertigstellung 2025 – noch nicht um verbindliche Daten. Die 50 Tiefgaragenplätze müssten jedoch ausreichend sein, so Peper, weil sich gleich neben dem Grundstück der Radweg durch den Lene-Voigt-Park (als Teil vom Parkbogen/Ost) befinde, außerdem eine Straßenbahn- und Bushaltestelle.

„Das gesamte Konzept steht unter dem Motto nachhaltiges Bauen und regenerative Energienutzung.“ Die Gebäude würden nahezu CO2-neutral nach dem Energiesparstandard KfW 55 mit nachhaltigen Materialien errichtet, zudem Ladesäulen für Elektroautos integriert. Der Chef versprach, die Öffentlichkeit weiter umfassend und transparent zu informieren. Als betroffenes Unternehmen dürfe man auf der Facebook-Seite aber nicht mitkommentieren.

Grünen-Stadtrat kommentiert ironisch

Übrigens gab es auf Twitter zu dem Vorhaben auch andere Kommentare. Dort schrieb der Leipziger Kommunalpolitiker Martin Meißner: „Ihr erwartet doch hoffentlich nicht von einem Grünen-Stadtrat, dass er sich an eine Tankstelle kettet, um den Abriss zu verhindern.“

Von Jens Rometsch