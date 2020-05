Covid-19-Test vorm Kreißsaal, „Aaaaah“ und „Ooooh“ unter der Maske, eingeschränkte Begleitung: Geburtsvorbereitung und Entbindung in Zeiten von Corona – ein Ausnahmezustand. Wöchnerinnen und Hebammen erzählen, was sie in den vergangenen Wochen erlebt haben.