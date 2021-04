Leipzig

Rentner haben niemals Zeit – auch mit stolzen 100 Jahren nimmt Schauspieler-Urgestein Herbert Köfer sehr gern noch gute TV-Rollen an. Am Dienstag, 20. April, ist er zu Gast bei „In aller Freundschaft“: Als Komiker Leo Lachmann bringt er das Lachen in die Sachsenklinik zurück. Und das ist bitter nötig, denn die Klinik ist in finanzielle Schieflage geraten. Und natürlich kommt niemand in die Sachsenklinik, ohne früher oder später im Krankenbett zu landen. So auch Leo Lachmann. Während der berühmte, aber auch betagte Komiker auf die Geburt seiner Ur-Ur-Enkelin wartet, nickt er zwischendurch immer wieder über seinem Buch ein. Klinikleiter Roland Heilmann (gespielt vonThomas Rühmann) und Martin Stein (gespielt vonBernhard Bettermann) beobachten das, sind beunruhigt und kümmern sich um den alten Herrn.

Den Ärzten in der Sachsenklinik fällt das ungewöhnliche Verhalten eines betagten Besuchers – dargestellt von Herbert Köfer – auf. Der 100-Jährige spielt eine Episodenrolle als Komiker Leo Lachmann bei „In aller Freundschaft". Quelle: Robert Strehler

Fünfte Gastrolle in der Sachsenklinik

Gedreht wurde die Folge 925 „Zusammen ist man weniger allein“ bereits im vergangenen Oktober. Für Herbert Köfer war es die fünfte Gastrolle in der Sachsenklinik. Angefangen hat er 2001 mit der Rolle eines Stallknechts. Später war er ein verbitterter Witwer, der Stress mit seinen Nachbarn hatte. 2014 spielte er einen besorgten Mann, dessen Ehefrau eine Spenderniere bekommt. Besonders berührend war sein Auftritt 2016 zusammen mit Ingeborg Krabbe: Die beiden spielten ein altes Ehepaar in seinen letzten gemeinsamen Stunden, da die Frau an Krebs im Endstadium litt.

Dreharbeiten am Hochzeitstag

Auch beim jüngsten Dreh von Herbert Köfer staunte das Team von „In aller Freundschaft“, wie rüstig der wohl älteste aktive Schauspieler der Welt ist – glatte 20 Jahre jünger wirkt er. Am ersten von drei Drehtagen hatte er Hochzeitstag: Seit 20 Jahren ist er mit Heike Köfer verheiratet. Seine Ehefrau hatte ihn nach Leipzig begleitet und war auch nicht böse, dass es nicht viel Gelegenheit zum Feiern gab – unabhängig von Corona. „Herbert ohne Arbeit, das geht gar nicht!“, sagt die 61-Jährige. Rund um seinen 100. Geburtstag im Februar war ihr Mann ein gefragter TV-Gast. Mittlerweile ist er auch doppelt gegen Covid-19 geimpft und freut sich auf einen weiteren „Krause“-Spielfilm, den er in diesem Jahr dreht.

Die Menschen zum Lachen bringen, das gefällt dem preisgekrönten Schauspieler auch im Privatleben: „Ich liebte die ernsten Rollen, aber eben auch die heiteren, komischen, denn was gibt es Schöneres als die Menschen zum Lachen zu bringen. Mein persönliches Motto dazu lautet: ‚Der Heiterkeit mehr Ernst – und dem Ernst mehr Heiterkeit.‘“

Der 100-Jährige, der mit der Mode geht

Sein Aussehen ist dem Berliner auch im hohen Alter wichtig. Er hat er immer drei Spiegel dabei, denn er möchte keinesfalls „liederlich“ herumlaufen. „Tatsächlich achte ich nicht nur im Film, sondern auch privat seit jeher sehr auf die angemessene und passende Garderobe. Ich kleide mich gerne modisch. Und auch meine Frau berate ich des öfteren und dazu noch stilsicher – sagt sie zumindest“, berichtete er im Februar im MDR-Riverboat.

Von Kerstin Decker