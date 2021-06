Auftritt von Sahra Wagenknecht in Leipzig sorgt bei den Linken für Ärger

Leipzig

Einst galt sie als Galionsfigur der Linken. Doch spätestens seit Sahra Wagenknecht mit ihrem Buch „Die Selbstgerechten“ ihrer Partei den Spiegel vorgehalten hat, ist sie für einige Linke nur noch ein rotes Tuch. Nun sorgt ein Auftritt der 51-Jährigen in Leipzig schon vorab für Wellen. Im Raum stand sogar die Forderung, sie auszuladen.

„Veranstalter ist die Bundestagsfraktion“

Der Leipziger Linken-Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann wird am Dienstag gemeinsam mit Wagenknecht auf einer Kundgebung auf dem Augustusplatz auftreten. Es sei keine Wahlkampfveranstaltung, hebt der 44-Jährige hervor, der im Leipziger Süden am 26. September sein Bundestagsdirektmandat verteidigen will. „Veranstalter ist die Bundestagsfraktion.“

Anlässlich des Einmarschs der deutschen Wehrmacht in die Sowjetunion am Tag genau vor 80 Jahren wollen sie „ein klares Zeichen für Frieden und Völkerverständigung setzen“. Wagenknecht sei „ seit vielen Jahren eine ausgewiesene linke Friedensaktivistin“, sagte Pellmann gegenüber der LVZ. „Wir halten Versöhnung und Freundschaft zwischen Deutschland und Russland für das Gebot der Stunde“, so der Politiker. Deshalb würden auch zwei russische Gäste an dem Abend auftreten. Doch aus den eigenen Reihen hagelt es Kritik. Eine Ablehnung, die Pellmann nicht erwartet hat.

„Unerträglich, ihr solch ein Podium zu bieten“

„Wir finden es unerträglich, dass Ihr ihr ein solches Podium bietet“, schrieb die Leipziger Landtagsabgeordnete, Juliane Nagel (42), zusammen mit einem Parteifreund. In der parteiinternen E-Mail bitten sie darum, Wagenknechts Teilnahme noch einmal zu überdenken. Grund: Sie habe sich „in den vergangenen Wochen gegen die Prinzipien unserer Partei gestellt“ und spiele die Menschen „in perfider Manier“ gegeneinander aus. Nagel und Wagenknecht sind schon lange keine Parteifreundinnen mehr. Sie habe, so Nagel schon vor drei Jahren über die frühere Bundestagsfraktionsvorsitzende, „in einer sozialistischen, freiheitlichen, emanzipatorischen Partei nichts, gar nichts mehr zu suchen“.

In sozialen Medien findet die Kritik an Wagenknechts Teilnahme Unterstützer. Ob Pellmann denn wisse, fragte ein User auf Twitter, „wie viele Stimmen ihm und seiner Partei flöten gehen, weil der mit der Querfront-Tante Wagenknecht auftritt?“ Zugleich unterstellte er dem Bundestagsabgeordneten, am rechten Rand zu fischen: „Lieber vier AfD-Wähler in Grünau bearbeiten als eine progressive Basis ansprechen. Gute Nacht, Linke-Sachsen.“

Kritik an „Identitätspolitik“ und „Lifestyle-Linken“

Wagenknecht hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder mit kritischen Äußerungen zur Flüchtlingspolitik zu Wort gemeldet. „Wer jeden, der eine differenzierte Sicht auf Migration einfordert, in die Nazi-Ecke stellt“, warnte sie, „begreift nicht, dass er genau damit die rechten Parteien stärkt.“ Weiten Teilen der Linken wirft sie eine „Identitätspolitik“ vor. Sie würden sich zugunsten von „immer kleineren und immer skurrileren Minderheiten“ von den Problemen der einfachen Menschen abwenden. „Lifestyle-Linke“ nennt sie die Verfechter dieses Kurses, der immer stärker akademische Großstadtmilieus in den Fokus nehme.

Kommt es zu Protesten aus den eigenen Reihen?

Auf die innerparteiliche Kritik am Wagenknecht-Auftritt will Pellmann nicht reagieren, „weil ich sie erstens für nicht gerechtfertigt halte und zweitens das vom Bundesparteitag am Wochenende ausgehende Signal der Geschlossenheit und Disziplin der gesamten Partei als Delegierter, Bundestagsabgeordneter und Parteimitglied von ganzem Herzen begrüße und mit aller Kraft umsetzen will“.

Mit Protesten aus der eigenen Partei gegen Wagenkechts Teilnahme rechnet Pellmann am Dienstag nicht. Stadtvorsitzender Adam Bednarsky habe am Wochenende das Gespräch mit allen Beteiligten gesucht. Zudem widersprach Pellmann der These, dass es innerhalb der Linken viele Kritiker von Wagenknecht gebe. „Viel ist relativ“, sagte er. „Es sind eher wenige, aber diese sind dann sehr laut.“

Von Klaus Staeubert