Aus für 365-Euro-Ticket: Leipzigs Nahverkehr braucht ein Happy End, keine Endhaltestelle

Leipzig

Das Märchen vom 365-Euro-Ticket in Leipzig endet nicht mit einem Happy End. Es ist mausetot. Ein „Und wenn es nicht gestorben ist“ – obsolet. Durch mehrere Kapitel schleppte sich das Schicksal einer attraktiven Lösung für den städtischen Nahverkehr. Als zentrales Wahlversprechen von OBM Jung geboren, verlor es immer mehr an Kraft. Erst für alle – dann nur für Rentner – zuletzt nur für unter 27-Jährige – jetzt für niemanden mehr. Berlin zahlt keinen Cent für das, was am Ende als Pilotprojekt erst gefeiert, dann kritisiert und nun betrauert wird.

Was nun? Happy End oder Endhaltestelle?

Filme ohne Happy End sind Stilmittel, eine eigentlich zu Ende gegangene Geschichte mit neuem Dreh weiter erzählen zu können. So wird’s auch beim öffentlichen Nahverkehr in Leipzig sein (müssen). 365-Euro-Ticket, Teil II. Mit der Besonderheit, dass der Produzent damit nicht noch mehr Geld verdient. Im Leipziger Fall muss jetzt mehr Geld ausgegeben werden, um das notwendige Happy End doch noch abdrehen zu können. Denn um Investitionen in den Stadtverkehr kommen LVB und die Stadt Leipzig nicht herum. Und das Geld wird nicht aus Berlin kommen. Auch in einer SPD-geführten Regierung nicht. Die Tatsachen aus Berlin müssen jetzt das Signal für Überlegungen zu machbaren Lösungen für mehr Attraktivität im Nahverkehr sein. Dazu gehört auch die Grundsatzentscheidung im Stadtrat: In niedrigere Fahrpreise investieren oder das Angebot ausbauen?

Von Thomas Lieb