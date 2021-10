Aus für 365-Euro-Ticket in Leipzig – Bund lehnt Modellprojekt ab

Leipzig

Das 365-Euro-Ticket für Leipzig ist vorerst gescheitert. Das Bundesverkehrsministerium hat den Antrag der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB), Leipzig als Modellregion zu fördern, abgelehnt. „Das bedauern wir sehr“, erklärte am Donnerstag LVB-Geschäftsführer Ulf Middelberg. Die Verkehrswende werde nur gelingen, wenn neben Kommune und Land auch der Bund zur Finanzierung beiträgt. Das 365-Euro-Ticket soll den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) attraktiver machen und mehr Menschen zum Umstieg vom Auto auf Straßenbahn, S-Bahn oder Bus bewegen.

Junge Leute sollten 300 Euro im Jahr sparen

Nach einem Stadtratsbeschluss sollte das Jahresticket zum Einheitspreis von 365 Euro ab 1. Januar kommenden Jahr für junge Menschen bis 27 Jahre sowie als Partner-Ticket für Haushalte eingeführt werden, die bereits über zwei Voll-Abos verfügen. Die Preisersparnis zum Vollpreis-Abo hätte bei rund 300 Euro im Jahr gelegen. Da die Stadt und die LVB die Preislücke nicht selbst finanzieren können, hatten sich die LVB mit dem Mitteldeutschem Verkehrsverbund (MDV), dem Landkreis Nordsaschen und weiteren regionalen Partnern als Modellregion Öffentlicher Personennahverkehr beworben, die das Bundesverkehrsministerium im Januar dieses Jahres ausgeschrieben hatte.

Leipzigs Nachbarstadt Halle bekam Zuschlag

LVB-Chef Middelberg gratulierte gleichwohl den zwölf der 160 beantragten Projekte, die ausgewählt wurden. „Dazu gehört auch Halle. Hier sind die Leipziger Verkehrsbetriebe und der MDV als Kooperationspartner einbezogen“, sagte er.

Bereits zum 1. August war in Leipzig das Jahresticket für einkommensschwache Menschen auf 365 Euro verbilligt worden. Sie sparen damit zum bisherigen Preis der Leipzig-Pass-Mobil-Card allerdings nur bis zu 28,60 Euro im Jahr. Die Reduzierung kostet rund 100 000 Euro im Jahr und wird von der Stadt übernommen.

Umweltgruppen hatten sich in Leipzig für dass 365-Euro-Ticket stark gemacht. Quelle: André Kempner

Bund stellt bis zu 30 Millionen Euro je Region zur Verfügung

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) hatte im Januar die Förderrichtlinie „Modellprojekte zur Stärkung des ÖPNV“ veröffentlicht. Damit sollen Konzepte zur Stärkung des ÖPNV gefördert werden, die die CO2-Emissionen im Verkehrsbereich durch ein attraktiveres Angebot nachhaltig reduzieren. Der erste Förderaufruf hat sich an Verkehrsunternehmen und -verbünde sowie an Städte, Kreise und Gemeinden gerichtet. Die Maßnahmen werden mit bis zu 30 Millionen Euro pro Antragsteller mit einer Förderquote von 80 Prozent unterstützt. Die Quote kann durch Landesmittel auf bis zu 95 Prozent erhöht werden.

Von Klaus Staeubert