Aus für DreamHack: Leipzig verliert wieder ein Gaming-Festival

Leipzig

Das Ende des Gaming-Festivals DreamHack in Leipzig lässt Fans trauern. Am Donnerstag hieß es auf der Website der Plattform: „Leipziger Messe führt DreamHack Leipzig nicht fort“.

Der Hashtag zur Seite lautet „dreamhack-leipzig.de#gamenotover“ – und dennoch: Das Spiel in Leipzig ist aus und somit die Geschichte der Leipziger Plattform des weltweit größten digitalen Festivals zu Ende. Das bestätigt Messesprecher Felix Wisotzki. „Wir haben lange verhandelt, die DreamHack zu erhalten, doch der schwedische Lizenzinhaber führt den Vertrag mit der Leipziger Messe nicht fort“, sagt er. Arbeitsplätze gehen immerhin nicht verloren, „wir sind hier mit anderen Projekten ausgelastet“.

Festival wuchs enorm

Erstmals stieg hier die DreamHack im Jahr 2016 und wurde begeistert als Nachfolger der einst ebenfalls in Leipzig gewachsenen Games Convention Online gefeiert. Bei dem dreitägigen Event trafen sowohl Profis als auch Hobby-Gamer gegeneinander an, dazu gab es ein großes Rahmenprogramm, bestehend unter anderem aus einer Ausstellung von Gaming-Herstellern, Konzerten und Cosplay-Kostümschau. Mit den Jahren wuchs das Festival enorm.

„Von 2016 bis 2020 hat sich die Teilnehmerzahl auf über 23.000 verdoppelt“, sagt Wisotzki. Die letzte DreamHack gab es im Januar dieses Jahres, coronabedingt in einer Online-Variante, „bei der über 1000 Menschen dabei waren“, so der Sprecher. Das Echo in den sozialen Netzwerken auf die Nachricht pendelt zwischen Entsetzen, Unmut und und Trauer.

Begründung aus Schweden

Die Ursache liegt in einer neuen Kooperation des schwedischen Lizenzinhabers DreamHack AB mit der Berliner Freaks 4U Gaming GmbH. „Wir hatten über die Jahre eine großartige Partnerschaft mit der Leipziger Messe, und sie war ein toller Repräsentant der Marke“, betont Per Sjölin, Sprecher der DreamHack AB, auf LVZ-Anfrage. „Die neue Kooperation ermöglicht uns aber eine weitere Expansion“, heißt es aus Stockholm.

Damit hat Leipzig also nach der Games Convention, die 2009 nach Köln abgewandert war, erneut ein Spiele-Event verloren. Dennoch: Auf der Festival-Website der Messe heißt es nach einem Dankeschön an die Community: „Wir versprechen euch, dass wir alles daransetzen, Gaming zurück in unsere Hallen zu holen. Auf dass in Leipzig hoffentlich bald wieder gezockt wird!“

Von Mark Daniel