Aus für IC-Bus von Leipzig nach Prag

Leipzig

Ein grauer Morgen Ende Oktober. Es halten sich nur wenige Menschen am Leipziger Fernbusterminal auf, das etwas versteckt neben dem Hauptbahnhof liegt. Verschiedene Anbieter starten von dort ihre Touren. Bald wird einer fehlen. Die Deutsche Bahn zieht sich mit ihrem IC-Bus komplett vom Markt zurück. Zur Überraschung vieler – auch der des Tschechen Cornila Mihai, der ein paar Tage in Deutschland weilte und an diesem Morgen mit dem IC-Bus zurück nach Prag will. Der 32-Jährige hat noch nicht mitbekommen, dass Ende des Jahres Schluss ist.

„Konzentration auf den klimafreundlichen Bahnverkehr“

Im Jahr 2009 startete der IC-Bus der Deutschen Bahn mit dem Ziel, fehlende europäische Direktverbindungen auf der Schiene durch Fernbusverbindungen zu ergänzen. Reisende konnten ohne Umstieg zwischenzeitlich mit bis zu 45 Buslinien elf Länder erreichen – unter anderem von München nach Zürich fahren, von Berlin nach Krakau, von München nach Mailand und von Leipzig nach Prag.

Auch die Verbindung zwischen der sächsischen Messestadt und der tschechische Hauptstadt entfällt also bald. „Die Konzentration auf den klimafreundlichen Bahnverkehr entspricht dem verkehrspolitischen Grundgedanken der deutschen Bundesregierung. Zugleich reagieren wir auf die gestiegene ökologische Sensibilität unserer Kunden“, sagt eine Bahnsprecherin auf LVZ-Anfrage. Die Bahn leiste einen signifikanten Beitrag zur Kohlendioxid-Reduktion und zum Erreichen der europaweiten Klimaziele, fördere die moderne Mobilität in Deutschland und die Vernetzung der europäischen Städte. Die Sprecherin betont, dass es ja immerhin fünf ICE/EC-Verbindungen im Zwei-Stunden-Takt pro Tag von Leipzig nach Prag gebe – mit Umstieg in Dresden.

„Der Bus hat im Fernverkehr Löcher überbrückt“

Ein Grund für das Aus des IC-Busses dürften aber auch die sinkenden Fahrgastzahlen sein, die die Corona-Pandemie nur noch verstärkt hat. Der Leipziger FDP-Bundestagskandidat René Hobusch bedauert das. Die Fahrt mit ICE und EC dauere planmäßig eine Stunde länger – vier Stunden statt drei mit dem IC-Bus oder dem Auto. Der sächsische FDP-Bundestagsabgeordnete Torsten Herbst, Obmann im Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestages, argumentiert in einer gemeinsamen Pressemitteilung zur Einstellung des Fernbusses: „Der Bus hat im Fernverkehr Löcher überbrückt, die auf der Schiene kurzfristig nicht zu lösen waren.“

Diese Löcher jetzt zu schließen, das fordern die Liberalen Hobusch und Herbst. „Der grenzüberschreitende Fernverkehr über Dresden nach Prag ist eine Schneckenstrecke und Richtung Wroclaw wieder eingestellt. Wenn wir von einem zusammenwachsenden Europa sprechen, gehören dazu nicht nur Autobahnen, sondern auch leistungsfähige Zugverbindungen als echte Alternative zum Auto. Hier muss dringend Druck auf den Kessel“, fordern die beiden FDP-Politiker.

Von Kathleen Retzar