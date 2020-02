Bis zum 28. Februar müssen sich Viertklässler an den Leipziger Gymnasien angemeldet haben. Eltern können entscheiden, ob sie ihr Kind auf ein Gymnasium oder eine Oberschule schicken wollen. Die LVZ stellt Gymnasien in Leipzig und Umgebung vor. Die Schulbehörde rät, den gesamten Anmeldezeitraum zu nutzen. In der Stadt Leipzig kommen vom neuen Schuljahr an zwei Gymnasien hinzu, für die noch Neubauten entstehen.