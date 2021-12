Leipzig

Die Tage zwischen Weihnachten und Silvester dienen oft der Ruhe und Entspannung, bevor der Trubel des neuen Jahres wieder losgeht. Wer die freie Zeit dennoch aktiv nutzen möchte, hat trotz Lockdowns eine Menge Möglichkeiten. Die LVZ hat fünf Tipps aus Leipzig und der Region zusammengestellt.

1. Spazieren an der frischen Luft

Die Messestadt bietet zahlreiche Parks und Grünanlagen, um mal etwas frische Luft zu schnappen. Dafür müssen keine langen Anfahrtswege in Kauf genommen werden. Wer aber doch einmal etwas anderes sehen will, kann zum Schlosspark Knauthain fahren (mit dem Auto etwa 20 Minuten). Dieser eignet sich hervorragend als Startpunkt für einen längeren Spaziergang am Cospudener See. Zahlreiche Sitzgelegenheiten, Erklärtafeln am Wegesrand und ein alter Baumbestand machen den Ausflug komplett. Der idyllische Schlosspark im Leipziger Südwesten wird als Geheimtipp gehandelt. Nach knappen drei Kilometern Wanderung erreicht man die Bistumshöhe – und wird mit einem Blick über das Leipziger Neuseenland belohnt.

Mitten im Park liegt das Schloss Knauthain. Quelle: Kathrin Resch

2. Outdoor Sport im Erzgebirge

Aktuell liegen auf dem Fichtelberg zwar 31 Zentimeter Schnee, doch wegen Corona sind die Skilifte in Sachsen bis zum 9. Januar geschlossen. Eine Sportart, die unabhängig von Inzidenzen und ganz individuell ausgeführt werden kann, ist das Langlaufen. Bei entsprechender Schneelage sind im Erzgebirge und Vogtland insgesamt bis zu 1300 Kilometer Loipen gespurt. Gut befahrbar sind einzelne Loipen momentan unmittelbar am Fichtelberg in der Nähe der Skiarena. Insbesondere die Höhenloipe sowie der Bereich Richtung Bächelhütte und Richtung Neues Haus kann zum Langlaufen genutzt werden.

Bei einem Ausflug mit der ganzen Familie sollte jedoch auch der Schlitten eingepackt werden. Am Fichtelberg gibt es eine spezielle Rodelstrecke, die 1800 Meter lang bis hinunter zum Ortseingang von Oberwiesenthal reicht.

Wegen Corona sind die Skilifte im Erzgebirge außer Betrieb. Langlaufen ist trotzdem möglich! Quelle: Rainer Weisflog

Lesen Sie auch Diese Corona-Regeln gelten in Sachsen über Silvester

3. Tierisch gut drauf

Seit dem 22. November sind im Zoo Leipzig nur noch die Außenbereiche geöffnet. Trotz der kalten Temperaturen sind dort unter anderem Leoparden und Löwen zu sehen. Besonders stimmungsvoll sind in der Weihnachtszeit die großen Leuchtfiguren in Tiergestalt. Die Zoorestaurants und Außenimbisse haben weiterhin geöffnet. Im Innenbereich gilt 2G, für den Zutritt in den Zoo 3G. Der Wildpark im Leipziger Süden ist aufgrund der aktuellen Corona-Lage geschlossen.

Kleiner als der Zoo Leipzig, dafür aber genauso tierisch, ist der Tierpark Lützen. Der Eintritt fällt mit einem Euro für Erwachsene und 50 Cent für Kinder äußerst moderat aus, für weitere 50 Cent kann Tierfutter gekauft werden. Zu sehen gibt es für Tierparks typische Arten wie Rothirsch, Wellensittich und Frettchen. Die Fahrzeit vom Leipziger Zentrum via B87 beträgt etwa 30 Minuten.

Die Amurleopardin Mia mit Jungtier Manju in der Außenanlage des Zoos Leipzig. Quelle: Zoo Leipzig

4. Orte mit Weitblick

Ein Weitblick über die Stadt erfreut nicht nur die Augen. Dafür gibt es verschiedene Aussichtspunkte, die man teils sogar kostenlos besuchen kann. Im Rosental im Leipziger Nordwesten befindet sich ein 20 Meter hoher Aussichtsturm, der von den Leipzigern „Wackelturm“ genannt wird. Und tatsächlich: Beim Besteigen hat man das Gefühl, der Turm würde im Wind hin- und herschaukeln. Also nichts für Menschen mit Höhenangst oder schwachen Nerven. Oben angekommen wird man aber – umringt vom Auwald - mit einem Blick auf die Stadt belohnt.

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten. Kostenlos und direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kurz vor Sonnenuntergang ist ein Besuch auf der Aussichtsplattform des Panorama Towers am Augustusplatz zu empfehlen. Denn dann strahlen die Lichter der Stadt ganz besonders. Der Eintritt kostet vier Euro. Die Plattform ist täglich von 9.00 bis 22.30 Uhr geöffnet.

Der „Wackelturm“ im Rosental bietet einen tollen Blick über die Stadt. Quelle: Regina Katzer

5. Kulinarisch unterwegs

Wer sich zwischen Weihnachten und Silvester lieber nicht sportlich betätigen möchte, kann die Stadt auf kulinarische Weise entdecken. Egal ob alt bewährter Klassiker oder Neueröffnung – Leipzig bietet eine Menge interessanter und vor allem leckerer Restaurants und Cafés. Trotz Lockdown sind diese noch bis 20 Uhr geöffnet, es gilt die 2G-Regel.

Chef Felix Schwarm und Küchenchef Enrique Frometa Torres im Restaurant „Bull&Bonito“. Quelle: Andre Kempner

Zu Leipzigs neuen kulinarischen Adressen zählt zum Beispiel das „Gao Vegan“ in der Zentralstraße, Ecke Gottschedstraße. Dort wird vietnamesische Küche serviert – jedoch ausschließlich ohne Fleisch. Das „Bull & Bonito“ am Thomaskirchhof setzt auf die Kombination aus mediterraner und hawaiianischer Küche. Und in der Grimmaischen Straße verkauft die Kette „Kuma“ nachhaltigen und gesunden Bubble Tea. Am besten sollte man sich wohl selbst ein Bild davon machen.

Von Yvonne Schmidt