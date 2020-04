Ausflüge trotz Corona: Acht Tipps für den 1. Mai in Leipzig

Leipzig

Die eigenen vier Wände können sich während der Corona-Pandemie schnell wie ein Gefängnis anfühlen. Nach Wochen der Kontaktsperre gehört Langeweile bereits zum Alltag und jetzt auch noch das: Ein Feiertag und damit für viele ein extra langes Wochenende. Beschäftigung für 72 Stunden muss her. Die gerade erst zurückgewonnenen Geschäfte haben am 1. Mai natürlich geschlossen – Shopping fällt als Option für den Feiertag also weg. Veranstaltungen gibt es keine, Cafés und Bars dürfen noch nicht öffnen, Netflix allein, kann auch nicht die Lösung sein. Die LVZ hat acht Tipps für den 1. Mai zusammengetragen:

Autokino

Wenn der Fernseher zu Hause nicht mehr ausreicht oder endlich etwas Abwechslung ins Programm kommen soll, ist das Autokino auf der Alten Messe in Leipzig sicherlich die richtige Adresse. Mit mehreren Vorstellungen pro Abend und immerhin zehn verschiedenen Filmen über das kommende Wochenende sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Wichtig: Eine Abendkasse gibt es auf der Alten Messe nicht. Tickets müssen vorab online besorgt werden. Hier geht‘s los www.a-kino.de

Klettern

Bouldern ist Trendsport. Tausende strömen in jeder normalen Woche in die Kletterhallen der Messestadt. Zehntausende Finger greifen nach den bunten Wandhalterungen, hinterlassen Schweiß und Kalk. Damit sie nicht auch Corona-Viren hinterlassen, bleiben die Hallen vorerst geschlossen. Dem motivierten Hobby-Kletterer muss das jedoch keinen Strich durch die Rechnung machen. In Nordsachsen und im Landkreis Leipzig bieten sich zahlreiche Klettermöglichkeiten im Freien. Der West- und Ostbruch bei Brandis oder auch der Gaudlitzberg bei Röcknitz können mit dem richtigen Equipment erklommen werden. Wichtig dabei: Nur Klettergebiete in Sachsen aufsuchen. Nicht alle Bundesländer haben die selben Regelungen. Eine Karte mit allen Klettergebieten der Region finden sie unter: www.dav-leipzig.de

Geocaching

Ohne das richtige Equipment ist ein Kletterausflug undenkbar. Wer dennoch in die Natur möchte und ein GPS-fähiges Smartphone besitzt, der sollte Geocaching ausprobieren. Für dieses Hobby verstecken einige Mitglieder der Plattform Filmdosen oder Tupperboxen an sehenswerten Orten und hinterlassen auf der Website die Koordinaten – teilweise versteckt hinter einem Rätsel. Mit dem GPS kann sich jeder auf die Suche nach dem Schatz machen und seinen Namen im hinterlegten Logbuch eintragen. Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern sollte beim Geocachen kein Problem darstellen. Für die besonders Vorsichtigen: Desinfektionsmittel oder Handschuhe einpacken, um den Schatz frei von Viren bergen zu können. Mehr Infos unter: www.geocaching.com/play

Radtour

Die Schatzsuche komplett zu Fuß zu erledigen, könnte sich als anstrengend und langwierig herausstellen. Hier verschafft eine gemeinsame Radtour Abhilfe, die natürlich auch ohne ein bestimmtes Ziel und GPS Spaß machen kann. Eine Tour zu den Seen rund um die Messestadt lohnt sich definitiv und auch in den anliegenden Landkreisen gibt es zahlreiche schöne Routen. Eine Übersicht finden Sie unter: www.leipzig.travel/blog/5-radrouten-in-leipzig oder www.bikemap.net/de/

Digitaler Spieleabend

Die Kontaktsperre in Sachsen macht zur Zeit auch vielen traditionellen Spieleabenden einen Strich durch die Rechnung. Ein Treffen mit mehreren Freunden an einem Tisch, Knabbersachen aus den selben Schalen, Anfassen der selben Spielfiguren – die Viren freuen sich. Wer dennoch nicht auf die wöchentliche Runde Siedler von Catan, Skat oder Poker mit Freunden verzichten möchte, findet im Netz für fast jedes Spiel eine digitale Alternative. In Kombination mit einer Videokonferenz kommt die Stay@Home-Variante schon fast an das analoge Original heran. Außerdem muss keiner seine liebsten Knabbersachen teilen.

Bootstour

Seit einigen Tagen ist auch ein Ausflug mit Kanu, Kajak, Tretboot und Co. wieder möglich. Ob vom Stadthafen Richtung Plagwitz oder von der Pferderennbahn zum Cospudener See – zahlreiche Strecken für Anfänger und Fortgeschrittene bieten Abwechslung zum Alltag auf dem Land. Kein eigenes Boot? Kein Problem. Bootsverleiher am Stadthafen, am Klingerweg und im Leipziger Eck haben bereits geöffnet.

Fitness und Sport

Wer in Zeiten von Corona und Quarantänen, geschlossenen Fitnessstudios und fehlendem Vereinssport seinen Körper etwas vernachlässigt hat, der sollte sich einen Ruck geben und bis zum Sommer am Strandkörper arbeiten. Gut möglich, dass ein Urlaub im Ausland – fern von den Blicken der Kollegen und Freunde – in diesem Jahr keine Option ist. Wer am Cosi oder Kulki die Bekannten etwas neidisch machen möchte, sollte schon jetzt mit Walken, Joggen, Radfahren, Home-Workouts oder sogar ersten Schwimmzüge durch die noch etwas kühlen Seen beginnen.

Bleibt zu Hause

Bei all den Lockerungen vergisst man schnell, dass auch Sachsen noch immer von einer Pandemie betroffen ist. Die eigenen vier Wände sind vielleicht langweilig geworden, aber weiterhin der wohl beste Ausflugsort, um die Neuansteckungen so gering wie möglich zu halten.

Von Tilman Kortenhaus