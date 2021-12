Ausgedünnter LVB-Fahrplan sorgt in Leipzig für überfüllte Busse und Straßenbahnen

Leipzig

Wer mit den Bussen und Straßenbahnen der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) unterwegs ist, hat es schon gemerkt: Seit der Einführung des neuen ausgedünnten Fahrplans am Montag (die LVZ berichtete) ist das Gedränge in vielen Fahrzeugen noch größer geworden. Vor allem im Schülerverkehr und in den Stoßzeiten. Die LVB versuchen gegenzusteuern.

30 zusätzliche Fahrzeuge im Einsatz

„Unsere Auslastung liegt nur bei 30 bis 60 Prozent“, sagt Marc Backhaus, Sprecher der stadteigenen L-Gruppe, zu der die LVB gehören. „Diese Auslastung ist aber über den ganzen Tag verteilt – und jeder Tag ist anders.“ Dies mache es den LVB auch besonders schwer, ihre Verstärkerbahnen so einzusetzen, wie sie benötigt werden, um ein Gedränge in den Fahrzeugen zu verhindern. Deshalb sind in den Spitzenzeiten einzelne Fahrten „zu 90 Prozent oder sogar zu 100 Prozent ausgelastet“, räumt der Sprecher ein.

Die LVB steuern mit Hilfe ihrer zentralen Leitstelle an der Angerbrücke gegen, wo alle Informationen über die Auslastung der Busse und Bahnen einlaufen. Zusätzlich kontrolliert die LVB-Verkehrsaufsicht seit Montag die Auslastung der Fahrzeuge im Netz. „Unsere Verkehrsmeister in den orangen Fahrzeugen sind der verlängerte Arm der Leitstelle“, so der Sprecher. Sobald Meldungen über zu volle Bahnen eintreffen, würden zusätzliche Fahrzeuge eingesetzt. „Wir haben aktuell 30 zusätzliche Fahrzeuge im Einsatz und bieten mit ihnen täglich 40 bis 50 zusätzliche Fahrten an.“

Die Fahrgäste der LVB können allerdings nur hoffen, dass die Dispatcher in der Leitstelle oder die Verkehrsmeister vor Ort auf ihre übervolle Strecke aufmerksam geworden sind und tatsächlich zusätzliche Fahrzeuge anrollen. Aktuell könne der Einsatz von Verstärkerfahrten nur über dynamische Anzeigetafeln an den Haltestellen signalisiert werden, heißt es im Unternehmen. Es gelinge nicht, diese in die anderen Auskunftssysteme einzuspeisen.

Verstärkerfahrten verkürzen Fahrtakte

Aber wie sollen Fahrgäste entscheiden, ob sie besser nicht in eine übervolle Bahn einsteigen und stattdessen auf eine Verstärkerbahn warten? „Wir setzen solche Verstärkerbahnen in dem Zeitfenster zwischen den fahrplanmäßigen Fahrten ein“, erläutert Sprecher Backhaus. Wenn eine Bahn oder ein Bus im 15-Minuten-Takt fährt, komme eine Verstärkerfahrt in der Regel sechs bis sieben Minuten nach Abfahrt der regulären Bahn oder vor dem Eintreffen der nächsten Bahn. Wer etwas früher an der Haltestelle stehe, könne also in eine solche Bahn einsteigen. „Viele Kunden glauben, dass es sich um eine verspätete Fahrt handelt. Für sie ist das meist eine schöne Überraschung.“

Die LVB wollen ihren ausgedünnten Fahrplan „erst einmal bis Jahresende beibehalten“. Denn aktuell ist die Abwesenheitsquote der Mitarbeiter immer noch hoch (die LVZ berichtete) – einige sind erkältet, andere müssen erkrankte Familienmitglieder betreuen, wieder andere hüten ihre Kinder, weil deren Kitas oder Schulen geschlossen wurden, und natürlich steigt auch die Zahl der Corona-Erkrankten rasant. „Für die Verstärkerfahrten setzen wir 30 Mitarbeiter zusätzlich ein“, sagt Backhaus. „Das schaffen wir noch. Aber unsere Personalsituation bleibt angespannt.“

Einschränkungen zu Weihnachten und Silvester

Wie jedes Jahr schrumpfen die LVB auch am 24. Dezember ihr Angebot: Während die Straßenbahnen bis 15.45 Uhr im aktuellen 15-Minuten-Takt verkehren, treffen sich die Linien danach am Hauptbahnhof und starten von dort im 30-Minuten-Takt ins Netz. Begründet wird dies mit dem traditionell geringen Fahrgastaufkommen.

Am 25. und 26 Dezember gilt der Sonn- und Feiertagsfahrplan und vom 27. bis 30. Dezember der aktuelle grundhafte 15-Minuten-Takt. Über diese Fahrzeiten will das Unternehmen noch einmal gesondert informieren. In der Silvesternacht sei wieder mit einer Sperrung am Connewitzer Kreuz zu rechnen, heißt es außerdem.

Von Andreas Tappert