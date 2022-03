Leipzig

Frege, Apel, Dufour, Limburger, Speck von Sternburg sind wahrscheinlich bekannter im Stadtgedächtnis – doch zu den berühmten Leipziger Familien gehören auch die Küstners. Als Kaufleute und Bankiers, Ratsherren und Bürgermeister, kurfürstliche Räte und Professoren, Bauherren und Rittergutsbesitzer, Stifter und Kunstmäzene haben sie über vier Jahrhunderte lang viele Spuren in der Stadt hinterlassen und diese geprägt. Ihr Wappen ziert ein Fenster der Thomaskirche. Der Familie gehörten einst viele Häuser in Leipzig. Dazu zählte zeitweise auch der Coffe Baum. Ein Küstner hatte Verbindungen zu Goethe und beriet ihn in dessen Weimarer Zeit juristisch, ein anderer beförderte die Wahl Bachs zum Thomaskantor.

Das Wappen der Familie Küstner. Quelle: André Kempner

Ein Beispiel für den Wandel des Bürgertums

„Es ist fantastisch, welche Bezüge sich im Lauf der Beschäftigung mit der Familie ergeben haben – auch mit Blick in unsere Sammlungen“, sagt Ulrike Dura, die Vizechefin des Stadtgeschichtlichen Museums. Für eine Ausstellung im Haus Böttchergäßchen wurde die Familiengeschichte aufgearbeitet – um beispielhaft den Wandel des Bürgertums durch mehrere Jahrhunderte deutscher Geschichte in Leipzig zu zeigen.

Die Anregung dazu kam vom Leipziger Hans Heinrich Küstner. „Ich wünsche mir, dass sich auch die jungen Leipzigerinnen und Leipziger, ebenso Schulklassen, so an Stadtgeschichte annähern und über das Beispiel einer Familiengeschichte größere historische Zusammenhänge verstanden werden können“, sagte der 83-Jährige.

Die Familiengeschichte begann um 1670, als der 20-jährige Johann Philipp Küstner aus Dreieichenhain bei Frankfurt am Main nach Leipzig kam. Er gründete auch das gleichnamige Bankhaus. Das hiesige Bürgerrecht erwarb er am 5. April 1680 für 80 Taler, als seine Geschäfte sich immer mehr ausbreiteten.

Das Eckhaus Hainstraße/Markt war Sitz des Bankhauses Küstner und Wohnhaus des Familienzweiges von Johann Heinrich Küstner. Zu sehen auf einer aquarellierten Zeichnung von Heinrich Thiele, um 1830. Quelle: Stadtgeschichtliches Museum

Ein bedeutender Theatermann

„Die ersten Generationen bauen eine Existenz auf und verdienen in Leipzig Geld, das spätere dann auch für ihre Stadt ausgeben konnten“, sagt Kuratorin Dura. Ein Beispiel dafür ist Karl Theodor Küstner (1784 bis 1864), dem Leipzig die Gründung eines Stadttheaters verdankt, welches er zunächst auf eigene Rechnung leitete und das zu einer bedeutenden deutschen Bühne wurde. Außerdem begründete er eine Pensionsanstalt für die Mitglieder des Theaters.

Franziska Küstner vor einem Modell des Alten Theaters in der Ausstellung. Quelle: André Kempner

Das Bankhaus Küstner überlebte übrigens Ende des 19. Jahrhunderts eine Wirtschaftskrise nicht. 1876 wurde es von Reinhard und Wilhelm Küstner liquidiert. Es war im Eckhaus Hainstraße/Markt beheimatet, wo sich heute der Weinstock befindet. In Leipzig gibt auch eine Paul-Küstner-Straße. Sie erinnert an den Antifaschisten, der von der SS in Lindenthal erschossen worden ist. Das war der Vater von Hans Küstner.

Hans Küstner in der Ausstellung, in der auch an seinen von den Nazis ermordeten Vater erinnert wird. Quelle: André Kempner

Die Ausstellung „Nie bring‘ Dich der Verdienst um das Verdienst“ – angelehnt ans Familienmotto – ist bis zum 29. Mai von 10 bis 18 Uhr (außer montags) im Studio im Haus Böttchergäßchen zu sehen. Eintritt: 5 Euro, ermäßigt 2,50 Euro, bis 18 Jahre frei.

Von Mathias Orbeck