Auszeichnung für Leipziger Lebensretter: Henning Gruhl bewahrte Ehepaar vor dem Flammentod

Leipzig

Henning Gruhl empfing die Auszeichnung mit einer lockeren Bemerkung. „Jetzt hab’ ich was für meinen Smoking“, scherzte der Leipziger am späten Mittwochmittag, als OBM Burkhard Jung (SPD) ihm das Lebensrettungsehrenzeichen des Freistaates Sachsen ans Revers heftete. Hinter dem Termin im Rathaus steht ein Ereignis, das vom großen Mut eines Einzelnen in lebensbedrohlicher Notsituation erzählt – aber auch vom Wegsehen der Masse.

In der Nacht vom 16. auf den 17. August 2020 rettete Henning Gruhl einem Ehepaar auf der Autobahn 9 in Brandenburg das Leben. Nachdem der Kleinwagen der beiden in Höhe der Ausfahrt Niemegk auf einen zuvor verunfallten SUV geprallt war, ging er in Flammen auf, und die Insassen waren schwer verletzt in dem Fahrzeug eingeschlossen. Ohne Zögern stoppte der Leipziger sein Fahrzeug, zog nacheinander die 63-jährige Frau und ihren 70-jährigen Mann aus dem brennenden Auto – als einziger Helfer. Der Einsatzleiter der kurz darauf eingetroffenen Feuerwehr Niemegk betonte noch vor Ort: „Sie haben definitiv zwei Menschen vor dem Tod bewahrt.“

„Es war eine Selbstverständlichkeit“

Die Auszeichnung im Namen des Freistaates Sachsen, die der 47-Jährige in Begleitung seiner Verlobten Kristin Eichler entgegennimmt, ist nicht der erste öffentliche Auftritt seit dem Ereignis vor einem Jahr. „Ich hätte nie gedacht, dass das so viel Aufmerksamkeit nach sich zieht“, sagt er. „Zumal es für mich eine Selbstverständlichkeit war, den beiden zu helfen, ein Automatismus.“ Für Andere ist sie das offensichtlich nicht – alle übrigen Beobachter des Vorfalls fuhren weiter.

Dass sein Handeln als zu ehrende Besonderheit gilt, spiegelt somit auch die Verantwortungs- und Tatenlosigkeit der Mehrheit. „Von 100 Fahrzeugen fahren 99 vorbei“, bemerkt OBM Jung, „und von denen zücken vielleicht noch 50 ihr Handy, um das Unglück zu filmen.“ Er spricht dem Retter seinen hohen Respekt aus. Vor jenem Abend hatte Gruhl sich schon oft gefragt, wie er sich in solchen oder ähnlichen Situationen verhalten würde. „Ich war mir nicht sicher. Nun habe ich eine Antwort bekommen.“

Reiner Winkelhaus von der Amtsfeuerwehr Niemegk (r.) dankt Ersthelfer Henning Gruhl noch am Unfallort für seinen lebensrettenden Einsatz. Quelle: Julian Stähle

Auch wenn Gruhl nach dem nächtlichen Erlebnis oft Alpträume quälten – die Langzeitfolgen seines beherzten Eingreifens sind positive, auch für sich selbst. „Ich fühle mich seitdem besser, in dem Wissen, etwas Gutes gemacht zu haben“, sagt der Unternehmer, der in Leipzig eine Firma für Fahrzeug-Beleuchtung leitet. „Und vielleicht kann ich mit meinem Verhalten ja für andere ein Vorbild sein. Menschen in Not muss geholfen werden.“

Das gerettete Paar traf er nach dem Unfall wieder. „Es hat mich gefreut zu sehen, wie die Frau durch diese existenzielle Situation eine neue Stärke entwickelte.“ Traurig hat ihn gemacht, dass ihr Partner einige Wochen darauf an den Folgen seiner schweren Krebserkrankung starb. „Das war tragisch. Dennoch – so hatte er noch Zeit, sich bewusst zu verabschieden.“

Von Mark Daniel