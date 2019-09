Leipzig

Es ist noch gar nicht so lange her, dass dem Team der Autismusambulanz in Leipzig so gar nicht zum Feiern zu Mute war: Im Mai 2018 schickte das Sozialwerk Leipzig seinen Angestellten die Kündigungen ins Haus. Betroffen war auch die Einrichtung in der Schenkendorfstraße. Ab August ermöglichte der neue Tr..