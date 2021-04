Nach dem spektakulären Coup bei dem Juwelier in der Leipziger Innenstadt hat ein Jogger das Fluchtfahrzeuge der Bande entdeckt. Klar ist auch: Der Wert der Beute ist immens.

Polizeieinsatz nach einem Einbruch beim Juwelier in der Petersstraße in Leipzig: Die Kripo sichert Spuren am Tatort. Quelle: André Kempner