Leipzig

Über die Szene wunderte sich am Dienstagmorgen ein Augenzeuge: In einer Kurve im Leipziger Osten stand ein Auto – verbotenerweise, denn Parken ist dort nicht erlaubt. Als der Abschleppdienst kam, hob er das Auto zwar auf seine Ladefläche. Statt es wegzufahren, stellte der Dienst den Wagen aber fein säuberlich auf einem Parkplatz nebenan wieder ab.

Den Augenzeugen wunderte das Vorgehen. „Statt abschleppen nur umparken?“, schrieb er oder sie auf Twitter, postete Bilder dazu. „Sieht auf den ersten Blick nach Service statt nach Bestrafung aus.“ In dem sozialen Netzwerk entspann sich eine kleine Diskussion. Tenor: Wer falsch parkt, sollte sein Auto nicht noch zur Belohnung auf einem legalen Parkplatz vorfinden. Inzwischen ist der Tweet gelöscht worden.

Umparken in der Praxis nur selten möglich

Tatsächlich ist ein solches Vorgehen aber mit den Ordnungsbehörden abgestimmt. Abgeschleppt werden darf auf öffentlichen Straßen und Plätzen nur, wenn Polizei oder Ordnungsamt das anordnen. „Dabei ist zu prüfen, ob eine Umsetzung auf eine in der Nähe liegende, legale Parkfläche möglich ist“, heißt es aus dem Leipziger Ordnungsamt dazu. Dieses Vorgehen sei als eine Art milderes Mittel zu verstehen. Allerdings: „In der Praxis besteht eine solche Option nur selten“, so das Ordnungsamt weiter. Von den Abschleppdiensten, mit denen die Stadt Verträge hat, ist zu hören: So etwas komme in Leipzig so gut wie gar nicht vor.

Wer sein Auto falsch parkt und es dann nur wenige Meter nebenan wieder findet, dürfte darüber zwar irritiert sein – aber immerhin muss das Auto dann nicht von sonst woher wieder abgeholt werden. An den Kosten fürs Abschleppen ändert sich dadurch aber fast nichts. Auch nach dem bloßen Umparken gibt es Post vom Amt, müssen die Kosten für den Einsatz des Abschleppdienstes beglichen werden.

Wenn die Polizei kommt, wird’s teurer

Wie viel das ist, ist sehr unterschiedlich und von vielen Faktoren abhängig. Die Tageszeit spielt eine Rolle, auch die Art des Vergehens - also ob man wie bei dem Fall am Dienstag in der Kurve parkt, im temporären Parkverbot oder im absoluten Halteverbot. Wenn das Ordnungsamt das Abschleppen des Autos angeordnet, liegen die Kosten bei etwa 200 Euro. Ist die Polizei im Einsatz, dann kann es deutlich mehr werden. Die einzigen Kosten, die durchs bloßen Umparken erspart bleiben, sind die vergleichsweise geringen Standgebühren. Diese fallen nur dann an, wenn das Auto nicht schnell von einer Verwahrstelle abgeholt wird. Rund zehn Euro sind das am Tag.

Von Denise Peikert