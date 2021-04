Leipzig

Gegen 16.30 Uhr kam es am Sonntag zu einem Verkehrsunfall auf der A38 in Leipzig. In Fahrtrichtung Göttingen, etwa ein Kilometer vor der Anschlussstelle Leipzig-Süd, soll nach Angaben der Polizeidirektion Leipzig ein Ford-Fahrer mit seinem Fahrzeug auf einen vor ihm fahrenden Kleintransporter aufgefahren sein. 

Autobahn Richtung Göttingen voll gesperrt

Der Citroen geriet daraufhin ins Schleudern. Der Wagen krachte rechts in die Leitplanke, schleuderte dann über die Fahrbahn und kollidierte mit der gegenüberliegenden Leitplanke. Dabei wurde das Fahrzeug erheblich beschädigt und die beiden Insassen schwer verletzt, berichtete die Polizei. Der Sachschaden liegt bei rund 8000 Euro.

Der Citroen wurde bei dem Unfall stark beschädigt. Quelle: Einsatzfahrten Leipzig

Unfallverursacher war offenbar alkoholisiert

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt daraufhin fort und konnte wenig später von der Polizei geschnappt werden. Der Mann war alkoholisiert, berichtete der Polizeisprecher. Gegen ihn wurden Ermittlungen eingeleitet.

Die Fahrtrichtung war kurzzeitig voll gesperrt. Es kam zu einem Stau. Etwa anderthalb Stunden später konnte eine Fahrspur freigegeben werden. Die Unfallaufnahme dauerts bis in die frühen Abendstunden an.

Von thl