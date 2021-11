Leipzig

Viele Anlieger haben schon nicht mehr daran geglaubt, aber nun nähert sich die Dauerbaustelle Permoserstraße zwischen Ostheim- und Geutebrückstraße doch noch einem guten Ende: Am 23. November will die Stadt die wichtige Trasse wieder in beide Richtungen freigeben. Aktuell ist die stadteinwärtige Richtung noch für den Verkehr gesperrt.

Leser schalten die LVZ ein

Die Baustelle hat in den Stadtteilen ringsum für beträchtliche Verstimmung gesorgt. Denn die Permoserstraße ist ein Autobahnzubringer und entsprechend stark frequentiert. Weil die Kommune die Arbeiten bereits im Februar angekündigt hatte und seit April die stadteinwärtigen Fahrspuren dicht sind, wussten viele nicht mehr, wie lange sie die Dauerbaustelle noch ertragen müssen – und riefen bei der LVZ an. Nach Lesart der Stadtverwaltung ist die Baustelle planmäßig abgelaufen und hat nur drei Monate gedauert. Noch vor den eigentlichen Arbeiten hatten die Leipziger Wasserwerke dort losgelegt – und anschließend parallel noch eine Havarie beseitigen müssen.

Wasserwerke müssen weitere Leitung auswechseln

„Es hat auch unsererseits keine Bauzeitenverlängerung gegeben“, betonte Sprecherin Katja Gläß von der Leipziger Gruppe, zu der auch die Wasserwerke gehören. Zwischen Mitte April und Mitte August sei zwischen Karl-Blechen- und Elisabeth-Schumacher-Straße eine Trinkwasserleitung ausgewechselt worden, anschließend habe das städtische Verkehrs- und Tiefbauamt (VTA) dort mit seinen Maßnahmen begonnen. „Während diese Arbeiten liefen, haben wir als Wasserwerke im August/September etwa auf Höhe des Burger-King-Restaurants noch eine Havarie beheben und auf etwa 90 Metern eine weitere Trinkwasserleitung auswechseln müssen“, so Katja Gläß.

Bushaltestellen sind jetzt barrierefrei

Das Verkehrs- und Tiefbauamt hat seit August die beiden Bushaltestellen „Elisabeth-Schumacher-Straße“ in der Permoserstraße in Sellerhausen-Stünz barrierefrei ausgebaut. Dabei wurde auch die provisorische Querungshilfe in Höhe der nördlichen Haltestelle Richtung Torgauer Straße umgebaut.

Die nördliche Bushaltestelle entstand neu als Haltestelle am Fahrbahnrand und erhielt einen Zugang über die Einmündung Elisabeth-Schumacher-Straße. Autos werden dort künftig am haltenden Bus vorbeigeleitet. Die südliche Haltestelle wurde als sogenannte Busbucht gestaltet. Auch die Fahrbahn in Höhe der Haltestellen und im Bereich der Querung wurde saniert, da sie starke Spurrinnen aufwies.

Radfahrer bekommen Streifen

Um die Sicherheit für Radfahrer auf Höhe der Querungsstelle zu erhöhen, entstand auf der südlichen Fahrbahnseite ein 1,85 Meter breiter Radfahrstreifen. Auf der nördlichen Seite blieb der vorhandene, getrennt geführte Rad- und Gehweg bestehen. Die Straßenbeleuchtung in dem Abschnitt wurde ebenfalls erneuert.

Die Permoserstraße ist derzeit noch in stadteinwärtiger Richtung zwischen Ostheim- und Geutebrückstraße für den Verkehr gesperrt. Eine Umleitung ist über die Hohentichelnstraße und Torgauer Straße ausgeschildert. Die Lichtsignalanlagen auf der Umleitungsstrecke seien „im Rahmen der Möglichkeiten an das geänderte Verkehrsaufkommen im Rahmen der Umleitung angepasst“ worden, ließ das Verkehrs- und Tiefbauamt wissen.

Von Andreas Tappert