Leipzig

Was wäre, wenn sehr viel weniger Autos in Leipzig unterwegs wären? Wie viel Fläche würde frei für mehr Lebens- und Klimaqualität? Um das Nachdenken darüber zu befördern, veranstalteten vier Unternehmen und Initiativen am autofreien Tag auf dem Ring am 19. September eine Fotoaktion mit Drohnen vorm Hotel Astoria. Ziel war es, den Flächenbedarf unterschiedlicher Verkehrsmittel zu ermitteln. Bei den Organisatoren der Aktion handelt es sich um die Unternehmen Seecon Ingenieure, Clevershuttle und Teilauto sowie um die Initiative Verkehrswende Leipzig, mit Unterstützung durch Nextbike, Ökolöwe und andere.

Die Herangehensweise

Ursprünglich sollte verglichen werden, wie viel Platz 100 Personen brauchen, wenn sie mit Privat-Pkw, ÖPNV-Bussen, in Fahrgemeinschaften, per Fahrrad oder zu Fuß unterwegs sind. Dafür fanden sich jedoch trotz öffentlicher Aufrufe nicht genügend Teilnehmerinnen und Teilnehmer, so dass der Ansatz auf 60 Freiwillige reduziert wurde. Entstanden sind eine Reihe verschiedener Fotomotive, die die heute vorhandenen Mobilitätsangebote abbilden, bis hin zu Leihfahrrädern, Lastenrädern oder Elektro-Tretrollern. Damit unterscheidet sich das Leipziger Fotoprojekt vom Vorbild aus Münster: Dort wurde 1991 ein ähnlicher Flächenvergleich veranstaltet, damals jedoch nur für Autos, Busse, Fahrräder und Fußgänger.

Die Erkenntnisse

Erwartungsgemäß, und das beweisen die Fotos, brauchen Leute im eigenen Auto den meisten Platz auf der Straße. Fußgängerinnen und Fußgänger dagegen den wenigsten. 60 Radfahrerinnen und Radfahrer benötigen mehr Fläche als 60 Personen in ÖPNV-Bussen. Schlussfolgerung: Fahrzeugdichte, Staus und Parkplatznot könnten sich deutlich verringern, wenn viele Menschen auf ein eigenes Auto verzichten würden. Und statt dessen Fahrgemeinschaften nutzen (wie Clevershuttle) oder ein Auto mieten, wenn sie es wirklich brauchen (wie Teilauto). „Damit kann der Flächenbedarf sowohl für parkende als auch fahrende Pkw um mehr als 90 Prozent verringert werden“, heißt es in dem Hintergrundpapier. Während private Pkw die längste Zeit des Tages nur parken, werden „Gemeinschafts-Autos“ rund um die Uhr genutzt und bewegt.

Zu den Initiatoren der Fotoaktion gehörten Torsten Bär (Teilauto), Florian Finkenstein (Seecon Ingenieure), Benjamin Posselt (Clevershuttle) und Tobias Möller (Seecon Ingenieure, von links nach rechts). Quelle: Christian Modla

Die Lösung

Es gibt nicht den einen Ausweg aus dem drohenden Verkehrskollaps. Die Lösung heißt Intermodalität – das bedeutet, dem eigenen Bedarf entsprechend verschiedene Fahrzeuge zu nutzen, die einem nicht selbst gehören. Dazu gibt es bereits viele Angebote in Leipzig, sie müssen aber besser bekannt gemacht werden, damit die Leute sich dazu bewegen lassen, es auszuprobieren und das eigene Verhalten umzustellen. Fürs Buchen und Bezahlen werden unkomplizierte Mobilitäts-Apps mit gut vernetzten Angeboten gebraucht.

Wie geht es weiter?

Die Foto- und Videoaufnahmen stehen allen Interessierten für die Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung. Nach der Aktion gab es bereits viele positive Reaktionen in den sozialen Netzwerken. Die Initiatoren wünschen sich, dass ein breites Nachdenken in Politik, Verwaltung und bei Privatpersonen in Gang kommt und dass auch die Wirtschaft mitdiskutiert, wie die Verkehrswende erreicht werden kann. Bis 2025, so das Ziel der Stadt Leipzig, sollen 70 Prozent des Verkehrsaufkommens über öffentlichen Personennahverkehr, Radverkehr und Fußgängerverkehr laufen. Der motorisierte Individualverkehr mit Auto oder Zweirad soll dann nur noch 30 Prozent ausmachen.

Von Kerstin Decker