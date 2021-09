Leipzig

Der Leipziger Ring bleibt bald einen Sonntag lang autofrei – am 19. September, im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche. Wenn die Autos weg sind, können Fußgängerinnen und Fußgänger, Radfahrerinnen und Radfahrer, Kinder mit Rollern oder Skatboarden die Straße erobern. Für diesen Tag hat sich das Netzwerk „Verkehrswende Leipzig“ ein spektakuläres Projekt ausgedacht: Es will die größte „Gehzeugparade“ der Welt auf die Beine stellen und damit den Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde erreichen. Volker Holzendorf und Thomas Gentsch von „Verkehrswende Leipzig“ erklären, was es damit auf sich hat.

Was ist überhaupt ein „Gehzeug“?

Ein simpler Rahmen aus Holz oder anderen Materialien, den ein Mensch sich umhängen kann. Die Gestelle sind leicht und tragbar und haben ungefähr die Abmessungen eines Autos. Sie machen sichtbar, wie viel öffentlicher Raum durch fahrende oder parkende Autos blockiert wird – denn die meisten Autos haben Abmessungen von mindestens vier mal zwei Metern. Erstmals vorgestellt wurden „Gehzeuge“ 1975 von Hermann Knoflacher vom Institut für Verkehrsplanung und -technik der Technischen Universität Wien. Knoflacher gilt als Erfinder der Fußgängerzone.

Wie komme ich zu einem „Gehzeug“?

Das kann man schon im Vorfeld mit seinen Kindern basteln und zusammenschrauben. Auf der Ökofete am 5. September (12 bis 19 Uhr) an der Anton-Bruckner-Allee gibt es Tipps und Ratschläge zum Selberbauen. Aber auch direkt am 19. September auf dem Augustusplatz kann gewerkelt werden. Ab 12.30 beginnt dort das Rahmenprogramm mit Infoständen, Workshops, Livemusik und mehr. In begrenztem Umfang wird Baumaterial für „Gehzeuge“ vorhanden sein, dazu bekommt man Werkzeug und Anleitung.

Das Gestell sollte aus leichten Materialien wie Bambus, Pappe, Gartenpflanzstäben, Wasserrohren oder eben Holzlatten bestehen. Es sollte einfach zusammenzubauen und für den Transport wieder auseinanderzunehmen gehen. Dekorationen aller Art wie Farbe, Girlanden, Fähnchen oder Schilder machen die Konstruktion besonders bunt und auffällig.

Wer kann beim Weltrekord-Versuch mitmachen?

Jede und jeder. Am 19. September gibt es ein buntes Programm auf dem Augustusplatz und auf dem Ring: mit Lastenrad-Parcours, Lastenrad-Rennen für Fahrradkuriere oder Kinder-Fahrraddemo unter Polizeibegleitung. Um 15.30 Uhr setzt sich die „Gehzeugparade“ in Marsch. Der bunte Umzug führt um den halben Ring – vom Augustusplatz über Leuschnerplatz und Neues Rathaus zur Thomaskirche und durch die Grimmaische Straße zurück zum Augustusplatz. Die Gesamtstrecke beträgt rund 1,5 Kilometer. Gegen 17.30 Uhr werden die Moderatoren des Seifenkistenrennens am Fockeberg die größten und lustigsten „Gehzeuge“ prämieren.

Wie viele Gestelle werden für den Weltrekord gebraucht?

Da es bislang noch keinen Weltrekord-Eintrag in dieser Disziplin gibt, muss auch keine bestimmte Teilnehmerzahl überboten werden. Thomas Gentsch hat den Weltrekord-Versuch angemeldet und dabei angegeben, dass mindestens 60 „Gehzeuge“ erwartet werden.

Was ist der Sinn der Aktion?

Es geht darum, sich für eine gerechte Aufteilung des öffentlichen Raums unter Nutzerinnen und Nutzern sämtlicher Mobilitätsformen stark zu machen – sei es zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Auto. Autofahrer sollen dazu angeregt werden, kurze Wege zu Fuß oder per Rad zu erledigen. 50 Prozent aller im Alltag anfallenden Wege, so Volker Holzendorf, seien kürzer als drei Kilometer.

Von Kerstin Decker