Leipzig

Die Europäische Mobilitätswoche 2021, die sich noch bis Mittwoch um innovative Verkehrslösungen, nachhaltige Mobilitätsformen und die Sicherheit im Straßenverkehr dreht, steht in diesem Jahr unter dem Motto „Aktiv, gesund und sicher unterwegs“. Am Sonntag hieß es in Leipzig „Ring frei!“ – der Promenadenring war für einen Tag lang für den Autoverkehr gesperrt. Belebt und genutzt wurde die vierspurige Straße von Radfahrern, Spaziergängern, Joggern und Inline-Skatern sowie als Aktionsflächen von Vereinen und Initiativen.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gehzeug-Parade mit Weltrekord

Das Gehzeug, das 1975 von Hermann Knoflacher, einem österreichischen Zivilingenieur, entwickelt wurde, stand im Fokus einer groß angelegten Aktion auf dem Augustusplatz. Die Konstruktion in der Größe eines Autos wird von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern umgehängt und zeigt den Platzbedarf eines Kraftfahrzeugs gegenüber anderen Verkehrsmitteln. Bis zum Nachmittag wurden emsig Rahmen geschraubt und dekoriert, um später bei der Gehzeug-Parade über den Ring zu flanieren. Da im Vorfeld ein Guinness Rekord angepeilt wurde, war Rolf Allerdissen vom Rekord-Institut für Deutschland (RID) vor Ort, um das Ganze zu prüfen. Der Wahl-Leipziger ist selber auch Rekordjäger. „Mein selbst gebauter Schlitten hat im Schnee eine Geschwindigkeit von 100,1 Kilometer pro Stunde erzielt.“

Rekordexperte Rolf Allerdissen begutachtet die Parade, zählt Teilnehmer und Gehzeuge. Quelle: André Kempner

Ob genügend Gehzeuge und Teilnehmer mobilisiert werden konnten, blieb lange spannend. Immer mehr Menschen strömten auf den Platz, gezielt oder spontan wie zwei Männer aus Australien, die kurzerhand einen Holzrahmen zimmerten. Ex-Paketfahrer Friedrich hatte sich mit seiner XXL-Faltkartonkonstruktion, die er drei Stunden lang in Böhlitz-Ehrenberg zusammengebaut hat, auf den Weg in die Innenstadt gemacht, um an der Parade teilzunehmen. Auch kreative Bauwerke aus bemalten Bettlaken oder bunten Pool-Nudeln, beklebten Papprollen mit Blümchen, Knöpfen und Schleifenbändern oder ausgedienten Pavillon-Stangen aus dem Garten gingen an den Start. Die 135 Leipzigerinnen und Leipziger, die insgesamt 105 Gehzeuge über den Ring bewegten, wurden mit einem Weltrekord belohnt. „Voraussetzung war, dass alle eine Distanz von 1000 Metern bewältigen“, freute sich der Rekordrichter mit dem Zählgerät in der Hand. Mitinitiator und Teilnehmer Thomas Gentsch von der Verkehrswende Leipzig, der sich eine bunte Vielfalt gewünscht hatte, sagte im Ziel: „Wir wollen auf die Probleme aufmerksam machen und den gesunden Menschenverstand ansprechen. Wir wissen aber auch, dass es ganz ohne Auto nicht geht. Ein vernünftiges Maß ist gefragt, und wir brauchen alternative Angebote.“

Per Einrad und Lastenrad über den Ring

Zusammen machte es mehr Laune: Während Frau und Kind im Kinderwagen über den Ring flanierten, fuhren der Leipziger Andreas von Biela und Freund Eric Schulze aus Dessau-Roßlau auf ihren Einrädern vorneweg. „Wir wollen den Ring von 3,8 Kilometern mindestens ein Mal umrunden“, lachte der Familienvater und schwang sich auf sein Vehikel. Martin Weidemann, der im Frühling mit der Rikscha durch die Messestadt kutschieren will, genoss es, den Ring in entgegengesetzter Richtung zu befahren. Im Gepäck hatte der 38-Jährige seinen achtjährigen Sohn Marino und Zwergspitz Bommel, der wegen des kalten Wetters in eine Kuscheldecke eingepackt war.

Familienausflug

Die Höppners aus Lindenau kamen vorbei, um zu schauen und mit ihren beiden Kindern ein paar Angebote wahrzunehmen. Alle vier fahren Fahrrad – ob zur Schule oder zur Arbeit. „Für unsere Kinder war es faszinierend, einfach mal über den Ring und eine rote Ampel zu laufen“, meinte der Vater. Am Stand des Masterplan Grün, einer Initiative der Stadt Leipzig, informierten sich die Eltern über Freiräume in der Stadt, Flächenverteilung und die Zukunft des Promenadenrings. Torsten Wilke vom Amt für Stadtgrün und Gewässer: „Die Leute sind an diesen Fragen interessiert. Brachen werden zugebaut, wo also findet man noch Grün in der Stadt?“

Autofreier Tag am Promenadenring in Leipzig. Familie Höppner bemalt die Straße. Quelle: André Kempner

LVB-Aktion 3 für 2

Am autofreien Tag konnten die Fahrgäste von Straßenbahn und Bus Einzelfahrscheine den ganzen Tag nutzen. Zudem gab Ulf Middelberg, Sprecher der Geschäftsführung der Leipziger Verkehrsbetriebe, den Startschuss für eine Aktion, drei Monate zum Preis von zwei Monaten zu fahren. Damit wollen die LVB noch mehr Fahrgäste für den Nahverkehr gewinnen.

Elektro-Roller für Leipzig

„Das letzte gallische Dorf ohne E-Scooter ist gefallen“, rief Georg Grams, Regionalmanager für Ostdeutschland. Der Leipziger arbeitet für das Berliner Unternehmen „Tier“, das gemeinsam mit der schwedischen Firma „Voi.“ eine Ausschreibung gewonnen hat und demnächst circa 30 E-Mobilitätsstationen mit E-Scootern ausrüstet – in Partnerschaft mit der Stadt und der L-Gruppe. „Auch Ältere und Fahrradfahrer haben sich unsere türkisfarbenen Roller angeschaut und sie für stabil befunden“, freut sich Grams. Christina Meyer, die als Managerin die roten Scooter vermarktet, ist überzeugt, dass sich die Leipziger zum Pendeln in der Stadt auf die Elektro-Roller schwingen.

Christina Meyer (Voi) und Georg Grams (Tier) auf dem E-Scooter-Parcours, der viele Neugierige anlockte. Quelle: André Kempner

Applaus für die schnellen Lastenräder

Das Lastenradrennen über einen Parcours sorgte für Szenenapplaus und Adrenalin nicht nur bei den 14 Fahrerinnen und Fahrern. Federführend bei dem sportlichen Wettbewerb war das Kollektiv „Lastenrad“ mit Moderator Rashid Daniel Sidgi, der das Rennen zu einem Spektakel machte. Im „Blacky Düsenantrieb“, einem Lastenrad mit aufklappbarer Ladefläche, düste er für eine Vorführung gemeinsam mit Eric Puttrowait übers Pflaster vorm Opernhaus. Beim ersten Zeitfahren bestätigte letzterer in seiner „Rakete“, dass er zu den Schnellsten gehörte, nahm mit Bravour die Haarnadelkurve und legte beim Beladen von Holzscheiten, einem Koffer, Fahrradzubehör und einem Wasserkanister eine meisterliche Taktik an den Tag. „Größte Herausforderung war die holprige Strecke, die das Lenken erschwerte“, keuchte Puttrowait im Ziel.

Fahrer Eric Puttrowait chauffiert Moderator Rashid Daniel Sidgi auf dem Lastenrad-Parcours. Quelle: Andre Kempner

Platz da für die nächste Generation

Beim Fahrradkorso für Kinder, dem „Kidical Mass“, über den Außenring zum Hauptbahnhof, über die Thomaskirche und weiter durch die Innenstadt beteiligten sich viele Familien für die Zukunft ihrer Kinder. Gregor Wetzel, der seit Jahren jeden letzten Freitag im Monat am „Critical Mass Leipzig“ teilnimmt, hatte Sohn und Tochter (3 und 6 Jahre alt) dabei.

Von Regina Katzer