Leipzig

Ob Audi, VW, Mercedes, BMW oder Opel: Seit Monaten kämpft die Autoindustrie in Deutschland und Europa mit den Folgen der Halbleiter-Knappheit. Hilfe könnte aus China kommen, wo der Staat massiv in die Chip-Produktion investiert. Europa sollte auf intensive Zusammenarbeit setzen, meint Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer im LVZ-Gespräch.

Bei BMW in Leipzig laufen zwar die Arbeiten im Karosseriebau und bei der Fertigung von Türen und vielen anderen Teilen. Aber die Montage ruht. Sprich: Aktuell verlässt kein Auto das Band. Normalerweise werden im Leipziger Werk pro Tag rund 1100 Fahrzeuge gebaut. BMW produziert in Leipzig die Modelle 1er, BMW 2er und das Elektroauto i3.

Erneut gibt es Lieferschwierigkeiten bei Chips. Ohne diese elektronischen Bauteile lässt sich heute kein Auto mehr steuern, bremsen oder automatisch einparken. Das Fehlen von Halbleitern hat bereits mehrfach in diesem Jahr dazu geführt, dass die Bänder in Leipzig angehalten wurden. Für etwas mehr als die Hälfte der Beschäftigten gebe es momentan Arbeit, heißt es bei BMW. Der Rest sei in Kurzarbeit oder bummle Überstunden ab. Spätestens kommende Woche soll aber alles wieder normal laufen.

Chipkrise macht der gesamten Autoindustrie zu schaffen

Nicht anders sieht es bei Volkswagen aus. In Wolfsburg rollen nach einer Woche Stillstand zwei Bänder wieder, andere stehen dafür still. Produktionsunterbrechungen gibt es auch bei der VW-Tochter Audi in Ingolstadt.

Betroffen sei die komplette Autoindustrie – nicht nur in Europa, sondern weltweit, sagt Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer. Der Zustand werde noch gut ein Jahr andauern. Hersteller, auch in Sachsen, werden immer wieder in Schwierigkeiten kommen. „Erst nach einem Jahr rechne ich mit einer Entkrampfung der Situation, weil Stück für Stück neue Kapazitäten auf dem Markt kommen.“

Die Hersteller würden unterschiedlich auf die Engpässe reagieren. Einige stellen die Bänder ab und schicken ihre Belegschaft in Kurzarbeit, andere wie Porsche würden anstelle der Chips Platzhalter aus Plastik einbauen, die Fahrzeuge aber letztlich produzieren. „Wenn die Halbleiter wieder verfügbar sind, werden sie dann verbaut und die Autos können schnell ausgeliefert werden“, erklärt Dudenhöffer im LVZ-Gespräch die Strategie dahinter.

Neues Infineon-Werk in Villach sorgt für leichte Entspannung

„Bei der Produktion von E-Autos gibt es eine leichte Entspannung, seit Infineon in der letzten Woche sein neues Werk im österreichischen Villach in Betrieb genommen hat“, so Dudenhöffer, der Direktor des privatwirtschaftlichen Center Automotive Research (CAR) in Duisburg ist. Mit dem neuen Werk, das laut Infineon drei Monate früher als geplant in Betrieb gegangen ist, will der Münchner Konzern vor allem die Elektromobilität beschleunigen. Die Fabrik könne jährlich gut 25 Millionen Elektroautos mit Leistungshalbleitern ausstatten, heißt es. Die Halbleiter sollen aber auch in Rechenzentren sowie für Solar- und Windenergie-Anlagen zum Einsatz kommen.

Auch in den sächsischen VW-Werken in Zwickau und Dresden hat es in diesem Sommer mehrfach Probleme gegeben. „Derzeit läuft aber alles normal“, wie Sprecher Carsten Krebs sagt. Grund dafür sei: „Die Produktion von E-Autos hat bei Volkswagen Priorität.“ Und an beiden sächsischen VW Standorten werden ausschließlich nur E-Mobile gefertigt. In Dresden der ID.3 und in Zwickau außer dem ID.3 auch der ID.4 sowie sie Audis Q4 e-tron und Q4 Sportback e-tron. Im Oktober soll dann auch der Cupra Born, das erste vollelektrische Modell von Seat, dazukommen. Zum Jahresende geht dann in Zwickau der ID.5, ein weiterer sportlicher Geländewagen, an den Start.

China baut Chipindustrie aus und fertigt immer mehr E-Autos

Um die Situation in Europa zu entspannen, rät der Professor zur intensiven Zusammenarbeit mit China. Das Land baue derzeit massiv mit staatlicher Unterstützung seine Halbleiterkapazitäten aus. Deutsche Hersteller seien gut beraten, sich vertraglich Kapazitäten zu sichern.

Zugleich prophezeit der CAR-Direktor: „China wird künftig mehr E-Autos exportieren als jedes andere Land der Erde.“ Im ersten Halbjahr habe das asiatische Riesenreich 950.000 Autos ins Ausland verkauft, davon 173.000 E-Autos und Plug-in-Hybride. Allein Tesla habe in den ersten acht Monaten 97.500 Stromer in China fertigen lassen und exportiert. Doch die chinesischen Hersteller bauten längst ihre Verkaufsstrukturen im Ausland aus. Als ein Beispiel nennt Dudenhöffer den chinesische Hersteller Dongfeng Motors. Nächstes Jahr werde Dongfeng 100.000 Fahrzeuge für den europäischen Markt bauen.

Von Andreas Dunte