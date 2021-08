Leipzig

Für drei Wochen ruhte die Produktion im BMW-Werk in Leipzig. An diesem Montag liefen die Bänder wieder an. „Täglich werden wie geplant rund 1100 Fahrzeuge produziert“, sagte Sprecher Kai Lichte der LVZ. Von Normalität sei man aber weit entfernt.

Kurz vor Beginn der Betriebsferien hatte es Nachschubprobleme gegeben. Weil Halbleiter fehlten, stellte der Autobauer die Bänder einige Tage früher als geplant ab und schickte seine Belegschaft in Kurzarbeit. Rund 4000 Autos hätten wegen des Produktionsstopps nicht gebaut werden können. BMW produziert in Leipzig die Modelle 1er, BMW 2er und das Elektroauto i3.

Chipmangel macht der gesamten Branche zu schaffen

Die Halbleiterknappheit macht derzeit dem gesamten Automobilbau zu schaffen. So hatte es bei VW in Zwickau vor Beginn der Betriebsferien Engpässe bei der Chipversorgung gegeben. Ebenso wie Volkswagen schickte auch Mercedes wegen der Halbleiter-Krise Mitarbeiter mehrerer Werke in Deutschland in Kurzarbeit.

Die kommenden Tage rechne man mit keinen Einschränkungen, heißt es bei BMW in Leipzig. Das könne sich aber schnell ändern. „Wir fahren auf Sicht“, so Sprecher Lichte.

Auch im zweiten Halbjahr Produktionseinschränkungen

Anfang des Monats hatte BMW-Finanzvorstand Nicolas Peter betont, dass mit zunehmender Dauer der Lieferengpässe die Situation angespannter wird. „Wir rechnen auch im zweiten Halbjahr mit Produktionseinschränkungen und damit verbundenen Auswirkungen auf den Fahrzeugabsatz.“

Nach Experteneinschätzung wird sich die Halbleiterknappheit mit ihren negativen Folgen insbesondere für Autobauer noch weit ins kommende Jahr hinziehen.

Von Andreas Dunte