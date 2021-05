BMW trifft Orthopädie: Leipziger Mediziner bringt Technologie aus dem Autobau in den OP-Saal

Leipzig

Wenn Andreas Roth eine Produktionsstraße bei BMW sieht, dann denkt er an seinen OP-Saal. Und wenn er sich mit einem Handwerker unterhält, kann es passieren, dass ein paar Tage später die Instrumente während der Implantation eines künstlichen Knies anders da liegen. Wo immer der Orthopädie-Professor geht und steht, sucht er nach Lösungen für Probleme, die ihn umtreiben. Das Lernen über Berufszweige und Disziplinen hinweg kann am Ende auch dazu führen, dass später bei einer Operation weniger Blut fließt…

Potenziale des Alltags

Es ist schon etwas länger her, Andreas Roth war am Rudolf-Elle-Krankenhaus im thüringischen Eisenberg tätig, da musste er einem Fliesenleger bei Renovierungsarbeiten im heimischen Bad „den Eimer reichen”. Ins Gespräch kamen die beiden, weil der Mann immer eine halbe Stunde vor Schluss begann, seine Werkzeuge sauber zu machen. „Damit sie dann am nächsten Tag genauso da liegen, wie er sie braucht”, erinnert sich der Andreas Roth, der heute den Bereich Endoprothetik und Orthopädie am Uniklinikum Leipzig (UKL) leitet. Klingt fast nach einer Binse, aber vielleicht erkennt der Mediziner in Alltagsbeobachtungen manchmal mehr Potenzial als andere. Natürlich lagen die Instrumente in seinem OP auch vor dem Gespräch mit dem Fliesenleger nicht einfach so rum. Doch der Handwerker schärfte den Blick für Wesentliches, und Roth feilte hinterher weiter an organisatorischen Abläufen im Operationssaal.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Weihnachts-Ausflug mit Folgen

Dort ist es für die assistierenden Pflegekräfte nicht immer ganz einfach, dem Chirurgen zur richtigen Zeit das passende Implantat zu reichen. Manchmal entsteht dann ein wenig Unruhe. Als Roth sein Team vor Weihnachten zur gemeinsamen Werksbesichtigung bei BMW eingeladen hatte, entdeckte er Facharbeiter, die mit einer Augmented-Reality-Brille und einem Handschuh unterwegs waren, um immer das passende Teil herbei zu schaffen, das gerade in der Fertigung gebraucht wurde. Die Brille führt mit einem Fadenkreuz ans richtige Regal. Roth dachte an die Sache mit den Implantaten. Nach dem Ausflug suchte er erneut den Kontakt zu BMW: „Ich will das hier auch einführen.” Auch sonst kann er sich bei solchen Ausflügen immer mal etwas für die Organisation in OP, Ambulanz und Station abgucken.

Wurzeln in Thüringen

Andreas Roth ist 60 Jahre alt. Wenn er in seinem Büro sitzt und an Knochen-Imitaten aus dem 3D-Drucker erklärt, wie er einen falsch zusammengewachsenen Bruch so zusammenfügt, dass alles wieder seine Ordnung hat, dann macht er einen deutlich jüngeren Eindruck. Vor allem aber wirkt der Mann, dessen große Handwerkerhände wohl auch Größeres wieder zusammenschrauben können, reichlich uneitel. Das ist sicher von Vorteil, wenn man seine Inspiration nicht nur in Forschungsarbeiten und Gesprächen mit Fachkollegen sucht. Roth hat von 1981 bis 1987 in Jena studiert, machte seinen Facharzt in Eisenberg und war dort erster Stellvertreter des Klinikdirektors. 2006 habilitierte er und folgte 2014 dem Ruf ans UKL. Neben dem Einbau von künstlichen Knie- und Hüftgelenken zählt die Osteologie zu seinem Spezialgebiet – die Lehre von den Knochenerkrankungen. Seit März ist er Präsident der Deutschen Gesellschaft für Osteologie.

Blick über andere Schultern

Der Blick über den Tellerrand war Andreas Roth schon immer wichtig – auch wenn es manchmal reichen kann, wenn man einem Kollegen aus dem eigenen Haus über die Schulter schaut. Zum Beispiel dem Plastischen Chirurgen Professor Stefan Langer. „Bei seiner Technik für Haut- und Muskel-Operationen hat es fast gar nicht geblutet”, berichtet Roth. Ihn hatte es schon immer gestört, dass bei 20 bis 40 Prozent seiner eigenen Eingriffe Transfusionen nötig waren – mit Konsequenzen für Infektionsrisiko, Wundheilung und Liegezeit. Der Chef-Orthopäde für Kunstgelenke hat also die OP-Technik in seinem Team angepasst. Neue Verfahren ermöglichen heute auch, dass die Leute nach dem Einsatz von Kunstgelenken am Knie viel schneller auf die Beine kommen. Noch vor einigen Jahren hieß es erstmal: Katheder legen, liegen bleiben, nicht bewegen. Heute stehen die Leute nach drei Stunden auf und gehen die ersten Schritte. Ähnlich läuft es bei Hüft-Ops. Und gegen Osteoporose gibt es inzwischen einen monoklonalen Antikörper, der den Knochenaufbau stimuliert.

Bald geht es in die JVA

Beim nächsten Team-Ausflug will Andreas Roth seine Leute übrigens mit in die Justizvollzugsanstalt nehmen. Wer weiß, was der Mediziner da entdeckt. Aber irgendwas wird hinterher bestimmt wieder ein kleines bisschen anders sein im Operationssaal für Endoprothetik und Orthopädie am UKL.

Von Björn Meine