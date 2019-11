BRD-Bürger brauchte in der Uni „Gastausweis für Ausländer“

Leipzig

Am Dienstag, den 21. November, will ich einen Bekannten im Fachbereich Germanistik/Literaturwissenschaft der Universität besuchen. Am Eingang der Universität kann ich lesen, dass man seinen Ausweis, der zum Eintritt berechtigt, „unaufgefordert“ vorzuzeigen habe. Im Reiseführer „ DDR – anders reisen“ hatte ich gelesen, dass es gar nicht so einfach ist, als Nicht-DDR-Bürger in eine Universität dieses Landes zu gelangen. Nun, ich denke, das wird sich inzwischen bei den rasanten Wandlungen hierzulande auch geändert haben…

Verwirrung am Empfang

In der Pförtnerloge sitzen eine ältere Frau und ein älterer Mann, beide nach meiner Einschätzung Mitte bis Ende 50. Beide sehen mich freundlich-erwartungsvoll an. Ich nenne den Namen meines Bekannten, der ihnen auch bekannt ist: „Ach, ja, Professor Soundso, Sektion Germanistik. Im elften Stock. Da können Sie mit dem Fahrstuhl hochfahren.“ Ich weiß nicht, warum, aber ich sage, ich käme aus der BRD, aus Hamburg, und wüsste gar nicht, ob der Professor zurzeit im Hause sei. „Vielleicht könnten sie ihn ja mal kurz anrufen?“ Daraufhin meint die Frau in schönstem Sächsisch lachend: „Aus der BRD sind Sie? Früher, das heißt, bis vor kurzem, also vor einem Monat noch, hätten Sie für diesen Besuch eine Genehmigung gebraucht, aber jetzt…“ Sie sieht zu ihrem Kollegen hinüber, der seine Stirn schon in tausend Sorgenfalten gelegt hat, und hastig sagt: „Na, also, bis jetzt haben wir von oben noch nichts anderes gehört. Also gilt bestimmt noch die alte Regelung. Sie müssen deshalb jetzt zur Abteilung für internationale Beziehungen. Die genehmigt Ausländern den Zutritt zur Universität.“ Die Frau lacht wieder, dieses Mal etwas verlegen-ratlos: „Ach, wissen Sie, unsereins kommt ja mit diesen Zuständen bei uns überhaupt nicht mehr zurecht. Alles, was gestern noch hochgehalten wurde, ist heute schon wieder ganz anders, oft sogar das Gegenteil von dem, was vorher gegolten hat. Man weiß ja überhaupt nicht mehr, woran man sich halten soll…“

Durch den Leipziger Smog zum Direktorat

Ihr Kollege hat mittlerweile schon den Hörer in der Hand – wohl, um sich Order „von oben“ zu holen. Gespannt warten wir nun alle drei, was zu tun ist. Der Mann hat Verbindung bekommen und sagte: „Ja, gut, also doch noch die alte Regelung. Ja, solange keine neue Anweisung vorliegt, gilt also die alte.“ Zu mir gewandt, zuckt er bedauernd mit den Schultern, als wollte er sagen: Tja, Sie sehen, da kann ich leider nichts machen. Er kommt aus seiner Pförtnerloge heraus und zeigt mir den Weg zum „Direktorat für Internationale Beziehungen“, was auch nötig ist, denn ich finde mich in dem dichten Smog, in den Leipzig an diesem Dienstag getaucht ist, nicht gut zurecht.

Mitten in die Geburtstagsfeier geplatzt

Das „Direktorat für Internationale Beziehungen“ befindet sich nämlich in einem anderen Uni-Gebäude. Dort fahre ich mit dem Paternoster in den dritten Stock, finde auch gleich den Raum 316, in dem ich um eine Genehmigung zum Besuch der Universität bitten soll. Noch bin ich als „Ausländer“ ja ohne amtliche Genehmigung, also quasi illegal auf dem Universitätsgelände. Auf mein Klopfen antwortet niemand. Auch beim zweiten Mal keine Reaktion. Deshalb trete ich ohne Genehmigung ein – und stehe unvermittelt in einer fröhlichen Runde von Menschen, die sich mit Sekt und Bier zuprosten. Eine Frau nimmt mich beiseite, erklärt, dass sie gerade den 50. Geburtstag des stellvertretenden Abteilungsleiters feiern. Was ich denn wolle zu dieser späten Stunde. Es ist etwa 15.30 Uhr.

„ Gastausweis für Ausländer“ – ist dieser Blödsinn noch notwendig?“

Einen „ Gastausweis“ brauche ich? Ach so, da sei sie leider nicht zuständig. Und während sie sich nach der zuständigen Kollegin umsieht, murmelt sie vor sich hin: „Ist denn dieser Blödsinn überhaupt noch notwendig?“ Endlich ist die „zuständige Kollegin“ in Sicht. Eine freundliche junge Frau, die gerade damit beschäftigt ist, lecker aussehendes Gebäck auf die Tische zu verteilen. „ Gastausweis?“ Das stürzt sie nun doch etwas in Verwirrung. „Wo haben wir die bloß?“ Sie zieht eine Schreibtischschublade auf, wühlt darin herum – vergeblich! Dann stürzt sie aus dem Raum und kommt bald darauf mit einem kleinen gelben Kärtchen zurück, schwenkt es fröhlich lachend und ruft: „Hier ist er, der Gastausweis, ein Relikt längst vergangener Zeiten – zuletzt gebraucht im vorigen Monat.“ Wozu ich den denn um Himmels willen brauche? Der Pförtner besteht darauf? „Ach, der Arme, der hätte sie doch nun wirklich so reinlassen können!“ Immer noch fröhlich lachend, füllt sie das gelbe Kärtchen aus und ich habe endlich meinen „ Gastausweis“. Als ich kurz darauf meinen Ausweis an der Pförtnerloge vorzeige, lachen die beiden. Sichtlich zufrieden, dass alles so gut funktioniert hat…

Am Ende bekam Volker Diel seinen Gastausweis. Quelle: privat

Einkaufstouren in den Westen – peinlich für manchen DDR-Bürger

Oben im 11. Stock des Hauptgebäudes der Universität komme ich bei der Suche nach meinem Bekannten mit einer Universitätsangestellten (Ende 40, Anfang 50) ins Gespräch. Als sie hört, woher ich kam, spricht sie sofort die Grenzöffnung vom 9. November an und die seitdem rollende Besucherwelle von DDR-Bürgern. Sie fände dieses ganze „Tamtam“ und die „Massenhysterie“ schrecklich und auch peinlich für die DDR-Bürger. „Sie fallen in westdeutsche Städte ein wie die Heuschrecken und kaufen den billigen Ramsch“, meint sie. Sie und ihr Mann würden da „ganz bestimmt nicht mitmachen“. Im Gegenteil, sie beide seien regelrecht in Depression verfallen, als sie von der Grenzöffnung erfuhren. Sie selbst sei schon einmal im Westen gewesen und deshalb sei das für sie auch nicht „der große, unwiderstehliche Reiz“. Diese Meinung höre ich noch mehrere Male, besonders von Erwachsenen in meinem Alter (oder etwas älter), weniger von jungen Leuten. Auch auf der Litfaßsäule auf dem Karl-Marx-Platz, die ich jeden Tag mehrere Male ansteuere, und auf Transparenten auf der Montagsdemo lese ich sie. „Wir sind wie die Heuschrecken und fressen den Bundesbürgern die Bananen weg“, steht auf einem Plakat, das jemand an die Litfaßsäule geklebt hat. Neben mir steht ein Mann und ruft beim Anblick dieses Spruches ganz spontan aus: „Stimmt, der Mann hat’s genau erfasst!“

Von Volker Diel