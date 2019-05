Leipzig

Der Leipziger BUND-Vorsitzende Martin Hilbrecht verweist in einem offenen Brief an OBM Burkhard Jung ( SPD), L-Gruppe und Stadtwerke auf die geplante Erweiterung des Tagebaus Schleenhain, die den Abriss des Dorfes Pödelwitz zur Folge hätte. Lippendorf produziere nicht nur das klimaschädliche Kohlendioxid, sondern überschreite auch die Quecksilber-Grenzwerte, sagt Hilbrecht. Der Bau eines neues Gaskraftwerks würde sich wirtschaftlich und klimatechnisch lohnen.

Der BUND will den Ausstieg aus dem Vertrag mit der Kampagne „ Leipzig steigt aus – wir helfen den Stadtwerken aus der Kohle“ unterstützen. Unter „www.leipzig-steigt-aus.de“ könnten Bürger die Absichtserklärung abgeben, dass sie ihren Strom nach einem Ausstieg aus der Fernwärme bei den Stadtwerken beziehen. Derzeitige Kunden könnten dort erklären, dass sie ohne Ausstieg den Stromvertrag kündigen würden. Die Adressen potenzieller Neukunden wolle man nach dem Ausstieg den Stadtwerken zur Verfügung stellen.lvz

Von lvz