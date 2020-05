Baden nach der Corona-Pause: So schwimmen Kinder auch im Freibad und See sicher

Leipzig

Marianne Starke ist ehrenamtlich Technische Leiterin Ausbildung für die DLRG Bezirk Leipzig und den Stützpunkt Markkleeberg, seit 2007 Rettungsschwimmerin und heute auch als Schwimm- und Rettungsschwimmausbilderin tätig. Im Interview erklärt sie, welche Effekte die Corona-Krise auf Schwimmhallen und Seepferdchen hat, worauf Eltern beim Baden im See achten sollten und warum ein professioneller Schwimmkurs immer noch der beste erste Sprung ins kalte Wasser ist.

Rettungsschwimmerin Marianne Starke Quelle: privat

Die Pandemie hatte auch Auswirkungen auf die Schwimmbäder: Hallen- sowie Freibäder waren von den Schließungen zur Eindämmung der Infektionen betroffen. Wie erleben Sie diese Einschnitte?

Marianne Starke: Ganz am Anfang sah es gar nicht so dramatisch aus, da gab es noch nicht so viele Einschränkungen. Aktuell ist es so, dass alle Kurse ausgesetzt sind. Jetzt setzen wir die Hoffnung darauf, dass spätestens nach den Sommerferien auch die Schwimmhallen alle wieder öffnen dürfen. Dann hoffe ich natürlich, dass wir unsere Kurse zum neuen Schuljahr wieder anbieten können. Es kommt aber alles darauf an, wie sich die Situation zu dem Zeitpunkt gestaltet.

Am 25. Mai öffnen die Freibäder wieder, die Badeseen locken auch. Der Präsident des Deutschen Schwimmlehrerverbandes, Alexander Gallitz, befürchtet nach der monatelangen Schließung aller Schwimmbäder eine steigende Zahl von Badeunfällen in diesem Sommer. Sehen Sie das auch so?

Grundsätzlich besteht diese Gefahr. Selbstverständlich wollen jetzt alle wieder ins Wasser und sich dort bewegen, aber es ist wichtig, sich selbst nicht zu überschätzen und die Dinge langsam angehen zu lassen. Das gilt für alle, aber vor allem Kinder, die kurz vor der Corona-Pause ihr Seepferdchen abgelegt haben. Sie brauchen jetzt besondere Beaufsichtigung. Wenn man eine Weile nicht im Waser war, verlernen sich Bewegungsmuster schnell wieder, gerade wenn man sie neu gelernt hat. Da muss man sich erst wieder herantasten. Wir Rettungsschwimmer setzen aber nicht nur in Corona-Zeiten unsere Hoffnung auf Betreuer oder Eltern, dass sie ihre Nichtschwimmer nicht alleine ans Wasser lassen.

Bei den unsichere Aussichten auf den Sommerurlaub werden unsere heimischen Badeseen bald gut besucht sein. Wo lauern hier vielleicht Gefahren für Schwimmanfänger?

Oh, da gibt es ganz verschiedene und zahlreiche Gefahren. Angefangen bei kühleren Temperaturen als man aus er Schwimmhalle gewöhnt ist – das gilt übrigens auch für das Freibad. Damit geht die Auskühlung des Körpers viel schneller vonstatten, was zu Krämpfen, eventuell sogar Panikattacken führen kann. Dann gibt es im See die verschiedenen Temperaturschichten. Da kann es an der Oberfläche gemütliche 20 Grad warm sein und plötzlich, nur einen Meter tiefer sind es nur noch 15 Grad. Es können Strömungen und Untiefen auftreten. Die Bodenbeschaffenheit ist sehr unterschiedlich und kann plötzlich wechseln – gerade in unserer Region mit den vielen Kiesgruben und Baggerseen, die nicht gleichmäßig aufgefüllt sind. Anders als im Schwimmbad kann man den Boden nicht sehen, was vielleicht schon ausreicht, um Panik auszulösen. Dazu kommen Wasserpflanzen und Tiere, mit denen man doch mal Berührung haben könnte. Die stellen an sich ja keine Gefahr dar, können einen aber schon erschrecken. Und Wind spielt auch eine Rolle.

Wie wird der Wind gefährlich?

Schon bei leichtem Wind kann der Wasserball oder anderes Wasserspielzeug abgetrieben werden. Dann schwimmt das Kind hinterher, dann schwimmt der Erwachsene hinterher, und am Ende müssen beide gerettet werden. Das ist hoch gefährlich. Man verliert im See auch leichter den Sichtkontakt, weil ringsherum viel mehr los ist. Bootsverkehr, Surfer, Menschen schwimmen anders als im Schwimmbad nicht auf der Bahn, sondern kreuz und quer.

Wie sollten sich Eltern mit Kindern, die noch nicht ganz sicher schwimmen, beim Baden im See also verhalten?

Das Wichtigste ist, das Kind jederzeit im Auge zu behalten. Dann sollten Hilfsmittel verwendet werden, die die Kinder aus dem Schwimmkurs kennen. Das gibt ihnen ein Stück Sicherheit. Es ersetzt aber nicht die Eltern an der Seite, denn auch die beste Schwimmhilfe kann versagen. An einigen unserer Seen gibt es ja Attraktionen wie Trampoline oder Rutschen, die sollte man mit Schwimmanfängern meiden, weil es dort meist recht tief ist. Größere Kinder oder Erwachsene springen oder tauchen dort und damit ist das Verletzungs- und Ertrinkungsrisiko recht hoch. Wir haben um Leipzig auch viele Kiesgruben, die zum Abkühlen verleiten. Aber die sind eben in der Regel recht tief und es geht schnell ab. Und so verführerisch das sein mag, man sollte auch nicht von irgendwelchen Klippen springen. Wenn man so etwas beobachtet, sollte man das für seine Kinder auch ins recht Licht rücken. Wir haben da eine Vorbildfunktion.

Haben Sie Hinweise für Eltern, die ihren Kindern jetzt im Baggersee die Anfänge des Schwimmens beibringen wollen?

Aus Sicht des Rettungsschwimmers würde ich tatsächlich ganz davon abraten. Vor allem in den Kiesgruben oder nicht freigegebenen Wasserflächen – aus den schon genannten Gründen und Gefahren. Wir sprechen uns dafür aus, die Anfänge des Schwimmens in einer gesicherten Umgebung, wie dem Hallenbad mit geschultem Personal zu lernen. Im Anschluss daran können und sollen die Eltern mit ihren Kindern gern üben und weiterlernen. Wichtig ist dabei, dass man das Kind schrittweise und spielerisch an das Wasser und seine Eigenschaften gewöhnt. Erst wenn das Kind sich im Wasser gut orientieren kann, geht es in die Schwimmbewegungen. Andernfalls verstärkt man eventuell Ängste oder löst sie überhaupt aus.

Abgesehen vom Sicherheitsaspekt, was spricht aus Ihrer Sicht noch für einen Schwimmkurs zum Einstieg?

Die Schwimmausbilder sind eben speziell für diesen Bereich nicht nur fachlich sondern auch methodisch und didaktisch ausgebildet. Oft sind sie auch geduldiger als die eigenen Eltern. Schwimmausbilder sehen die Kinder nur im Kurs und sehen dort die Fortschritte, die Eltern sehen ja immer das ganze Kind, und nicht nur das, was die Schwimmausbildung angeht. Dadurch haben die Ausbilder eine ganz andere Perspektive auf das Kind und auch einen Vergleich zu anderen Kindern. Und so sind die Herausforderungen im Schwimmkurs für einen professionellen Ausbilder leichter abzufangen als für die Eltern, für die das im Alltag noch eine Zusatzaufgabe wäre.

Wo liegen denn für die Kinder die größten Herausforderungen beim Schwimmenlernen?

Für ein Kind ist es schon ziemlich herausfordernd, regelmäßig im Kurs und zu Hause üben zu müssen. Kinder sind natürlich sehr individuell und bringen alle andere Voraussetzungen mit – kognitiv, was Bewegungsfähigkeit angeht, und manchmal scheitern sie einfach an ihrem Temperament. Dann gibt es Kinder mit Ängsten, die entsprechend berücksichtigt werden müssen. Es kann sein, dass Kinder durch die Aufgabenstellung schlichtweg überfordert sind. Manchmal werden sie aber auch durch die Eltern überfordert, wenn die sehr hohe Erwartungen haben.

Sind diese Erwartungen eine Herausforderung für die Eltern?

Ja, die eigene Erwartungen müssen auch mal heruntergeschraubt werden, es klappt eben nicht immer alles auf einmal. Die größte Herausforderung ist aber meines Erachtens loben, loben, loben! Das ist wichtig, damit sich die Kinder bestärkt fühlen in dem, was sie dort tun. Es ist wichtig, dass die Eltern sich zufrieden zeigen. Mit dem Ausbilder können sie zum Beispiel auch absprechen, mit welchen Übungen sie ihre Kinder auch zu Hause unterstützen können, ohne sie zu überfordern.

Das gilt es, an Leipziger Badeseen zu beachten Baden in Leipziger Seen stellt generell derzeit kein Problem dar. In der Stadt Leipzig sind der Kulkwitzer See und der Cospudener See abschnittsweise als öffentliche Badegewässer ausgewiesen. Hier gelten die Hygiene- und Abstandsregeln der aktuellen Corona-Schutzverordnung. Um eventuell überfüllten Stränden vorzubeugen, werden durch die Stadtverwaltung Kontrollen in Abstimmung mit der Polizeidirektion Leipzig durchgeführt. Jedoch wird in erster Linie auf eigenverantwortliche Einhaltung der bekannten Abstands- und Hygieneregeln durch die Nutzerinnen und Nutzer gesetzt. Die notwendigen Informationen finden diese auch auf www.leipzig.de. Was das Schwimmenlernen angeht, gestaltet sich die Situation für Familien dagegen schwieriger: „Das Schwimmen zu erlernen ist in den aktuellen Zeiten nur sehr eingeschränkt möglich“, heißt es aus dem Dezernat für Umwelt, Ordnung, Sport. „Wenn man als Elternteil keine Fachkenntnis davon hat, ist von dem Versuch, sich selber als Schwimmtrainer auszuprobieren, eher abzuraten.“ Da die üblichen Institutionen wie Schulen, Vereine oder andere Anbieter jedoch auf Schwimmhallen angewiesen sind und diese in Sachsen noch nicht wieder öffnen dürfen, ist das Angebot derzeit stark eingeschränkt.

Wann kann es denn losgehen, also ab welchem Alter sollte man mit dem Schwimmenlernen anfangen?

Am besten schon als Kind, weil es in jungen Jahren einfacher ist und schneller geht, Bewegungsabläufe zu lernen. Die meisten Menschen haben ja auch ohne Schwimmkurs Kontakt zu Wasser und würden so vielleicht falsche Bewegungsmuster lernen. Die zu „überlernen“ ist schwieriger als es von Anfang an richtig zu lernen. Grundsätzlich gilt: je eher, desto besser. Allerdings müssen die Kinder auch in der Lage sein, die Anforderungen kognitiv zu erfüllen. Wir haben uns in der DLRG Leipzig auf ein Einstiegsalter von fünf Jahren geeinigt, das kommt aber immer auf das Kind an.

Von Juliane Groh