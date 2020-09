Leipzig

Der Zoo Leipzig hat während des COVID-19-Lockdowns große finanzielle Verluste erfahren müssen, aber auch eine große Aufmerksamkeit der Bevölkerung. Am Donnerstag dankten Zoochef Jörg Junhold und Peter Bachmann vom Freundes- und Förderverein des Zoo Leipzig vier Paten für ihr Engagement, in Zeiten der Corona-Krise eine Elefantenpatenschaft übernommen zu haben. Die Übergabe der Patenbriefe konnte jetzt nachgeholt werden und wurde von einem exklusiven Badespaß im Elefantentempel „Ganesha Mandir“ gekrönt.

Badespaß im Wasserbecken

„Leipziger stehen zu ihrem Zoo.“

„Gemeinsam mit unserem Förderverein wurde in schweren Zeiten nicht nur Tierpatenschaften akquiriert, sondern auch zu Spenden aufgerufen. Innerhalb von sechs Wochen kamen 800.000 Euro zusammen! Die Leipziger stehen zu ihrem Zoo und das macht uns glücklich“, begrüßte der Zoochef die treuen Unterstützer wie das Familienunternehmen von Winfried Günsel, die Fördertechnik und Fahrzeug GmbH, die Heiterblick GmbH mit seinem Geschäftsführer Samuel Kermelk, General Manager Carsten Schieck vom Pentahotel Leipzig und Großhändler Thomas Nürnberger. Die Firmen spendeten jeweils 6.000 Euro/Jahr für eine Dickhäuter-Patenschaft und zeigten damit ein großes Herz für Leipzigs Zootiere.

Schwergewichte im Fokus

Winfried Günsel, der in Begleitung seiner Tochter Manuela Högl und Sohn René Günsel anwesend war, engagiert sich mit seiner Familie seit sechs Jahren für den Leipziger Zoo. Seine große Sympathie gilt neben den Nashörnern auch den grauen Riesen: „Unsere Gabelstapler heben Lasten ähnlich wie diese großen schweren Tiere. Das verbindet uns“, plauderte er bei einem Rundgang durch den Zoo.

Zoochef Junhold lobte den kleinen Bullen Kiran für seine Aktion im Wasserbecken: „Ein herrliches Badeschauspiel für unsere Paten.“ Quelle: Regina Katzer

Zoo verdient Unterstützung

„Wir fühlen uns dem Zoo verbunden, der eine tolle Arbeit leistet und zur Attraktivität unserer Stadt beiträgt“, sagte Samuel Kermelk von der Heiterblick GmbH. Als seine Töchter kleiner waren, hätten sie als Zoo-Jahreskartenbesitzer dem Zoo des Öfteren einen Besuch abgestattet. Auch im Vorjahr habe die Firma den Zoo mit Patenschaften für Elefant, Giraffe und Löwe unterstützt.

Herzenssache

Pentahotel-Chef Carsten Schieck hat zehn Jahre in Asien gelebt und die Elefanten lieben gelernt. Schon als Kind bummelte er mit seinen Eltern durch den Zoo und steht heute immer noch fasziniert vor diesen großartigen Tieren. Seit Anfang 2020 lebt der gebürtige Leipziger wieder in der Messestadt und fühlt sich als General Manager einer Lifestyle-Hotelgruppe, die viele Familien beherbergt, auch dem Zoo verpflichtet. „Die Patenschaft ist uns eine Herzenssache“, brachte es Anett Leistner, Director Business Development, auf den Punkt.

Ehrenamt für Tiere

Thomas Nürnberger ist mit dem Zoo großgeworden, hat ihn früher mit seinen Eltern besucht und heute schaut er als Großvater mit seinem siebenjährigen Enkel vorbei. Der Leipziger Großhändler für Geschenkartikel arbeitet seit vier Jahren ehrenamtlich im Freundes- und Förderkreis des Zoo Leipzig e.V. und wurde dieses Jahr in den Vorstand gewählt. „Letztes Jahr habe ich 30.000 Euro gespendet, dieses Jahr bin ich mit einer Elefantenpatenschaft am Start und demnächst kommt noch ein Tiger dazu“, erzählte der Mann mit dem großen Herzen, der in seiner Freizeit Schach spielt.

