Leipzig

Der Mehrweg-Kaffeebecher steht in Leipzig vor dem Durchbruch. Nachdem sich bereits einige Cafés der Initiative des Umweltverbandes BUND angeschlossen haben, setzt nun auch die Bäckerei Lukas bei ihren „Coffee to go“-Angeboten auf Mehrweg. „Der Lukas-Bäcker ist von zentraler Bedeutung in der Bäckereienlandschaft Leipzigs“, erklärte am Freitag Martin Hilbrecht, Vorsitzender des BUND in Leipzig. „Ab jetzt können wir wirklich von einem flächendeckenden Pfandnetz sprechen.“

Pfandbecher ab Montag in 25 Bäckerei-Filialen

Wie der Verband gestern mitteilte, werden in den 25 Filialen des Leipziger Familienunternehmens ab kommender Woche Kaffee und Tee auch in nachhaltigen Pfandbechern angeboten. Die Mehrwegbecher von Recup, dem Projektpartner des BUND Leipzig im Rahmen der Initiative Recycling2go, sind bereits an über 50 Orten in der Stadt verfügbar. Sie können auch deutschlandweit in Tausenden Geschäften zurückgegeben werden.

Aktiver Beitrag zu Umweltschutz und Müllvermeidung

Nach den Worten von Lukas Grieser, Geschäftsführender Inhaber der Lukas-Bäckerei, habe sich sein Unternehmen für das Pfandsystem entschieden, weil „wir der Umwelt etwas Gutes tun und unseren Kunden die Möglichkeit geben wollen, einen aktiven Beitrag zu Umweltschutz und Müllvermeidung zu leisten“. Schon seit einiger Zeit befüllen die Filialen des Bäckers auch von Kunden mitgebrachte Thermobecher mit Bio-Fairtrade-Kaffee. Mit Recycling2go macht der Lukas Bäcker sein nachhaltiges Angebot nun noch mehr Kunden zugänglich.

2,8 Milliarden Kaffee-Wegwerfbecher jährlich in Deutschland

Durchschnittlich 1,2 Tassen Kaffee trinkt jeder Deutsche täglich. Der Coffee to go gehört dabei für viele Menschen mittlerweile zum Lebensstil. In vielen Städten sind allerdings die leeren Becher zum Müllproblem geworden. Jährlich fallen in Deutschland 2,8 Milliarden Kaffee-Wegwerfbecher an, das entspricht 40 000 Tonnen Abfall. Viele Städte versuchen nun, der Pappbecherflut durch Mehrwegsysteme zu trotzen.

Erst im Mai hatte der Leipziger Stadtrat entschieden, das Pfandbecher-System Recup noch stärker unterstützen. Auf Initiative der Grünen wurde die Förderung des Projektes von 5000 auf 27 300 Euro aufgestockt.

Von K. S.