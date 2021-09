Baerbock und Lindner parallel bei Live-Auftritten in Leipzig

Leipzig

Heißer Wahlkampf-Freitag in Leipzig: Mit Bündnis 90/Die Grünen und der FDP wollen gleich zwei Parteien mit ihrem Spitzenpersonal bei den Leipzigerinnen und Leipzigern punkten. So kommt für die Grünen die Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, wie schon SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz zuvor im Clara-Park, persönlich an die Pleiße. Sie wird auf dem Leuschnerplatz von 17.30 Uhr bis 19 Uhr sprechen und Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern führen. Mit dabei ist auch ihr Co-Vorsitzender Robert Habeck. Zuvor sind die beiden jeweils getrennt in Sachsen unterwegs – Habeck in Dresden, Baerbock in Chemnitz. Musikalisch umrahmt wird der Leipziger Doppel-Auftritt der Grünen-Spitze von Starpianist Igor Levit.

Nur einige hundert Meter weiter wird fast zur gleichen Zeit (ab 18.30 Uhr) FDP-Spitzenkandidat Christian Linder seinen großen Leipziger Auftritt haben. Vor der Oper auf dem Augustusplatz will er die Liberalen in Sachsen auf die letzten heißen Tage des Wahlkampfs einschwören. Lindner, der bei den möglichen Koalitionen nach der Bundestagswahl als eine Art Königsmacher gilt, wird bei der Veranstaltung von den Direktkandidaten René Hobusch (Leipzig-Nord), Peter Jess (Leipzig-Süd) begleitet. Auch Sachsens FDP-Chef Frank-Müller Rosentritt ist mit dabei.

Von abö