Markkleeberg/Leipzig

Bei der 4. Bärenherz Sommernacht am Samstag haben zahlreiche Unterstützer ein sehr großes Herz für das Kinderhospiz bewiesen. Mehr als 160 Gäste kamen zur Benefiz-Veranstaltung in den gläsernen Mediengarten der Media City Leipzig, um sich gemeinsam für unheilbar kranke Kinder und ihre Familien zu engagieren. Die Anwesenden zeigten sich großzügig und beteiligten sich an Benefiz-Versteigerung, Tombola und Wunschbaum-Aktion, mithilfe derer Wünsche für Bärenherz in Form von Sachspenden erfüllt werden konnten. Die Versteigerung erbrachte 5700 Euro. Gemeinsam mit den Erlösen aus der Tombola sowie den Spenden der Gäste kann sich das Kinderhospiz über insgesamt 23000 Euro freuen.

Neben den beiden Oberbürgermeistern von Leipzig und Markkleeberg, Burkhard Jung und Karsten Schütze, waren auch Bärenherz-Schirmherrin Gabriele Tiefensee, Bärenherz-Kuratoriumsmitglied Wolf-Dietrich Freiherr Speck von Sternburg und der Vorstandsvorsitzende des Bärenherz-Fördervereins Hubertus Freiherr von Erffa bei der Veranstaltung. Durch den Abend führte bereits zum dritten Mal – und auch zum dritten Mal ohne Vergütung – die Bärenherz-Freundin und TV-Moderatorin Sylvia Walker. Hörgenuss lieferten die sechsköpfige Live-Band „Swing Delikatessen“ und DJ Rix Rax.

Highlight war der Auftritt von „Prinzen“-Sänger Sebastian Krumbiegel, der die Gäste mit Klavierspiel und Gesang unterhielt – selbstverständlich ebenfalls ohne Künstlergage dafür zu wollen. Für die traditionelle Charity-Kunstauktion hatten die Bärenherz-Botschafterin Rosa Loy sowie Michael Triegel und Matthias Weischer ihre Werke gespendet.

Von lvz