Leipzig

Wer mehr als eine Handvoll Bärlauch pflücken will, braucht eine Genehmigung des Waldeigentümers und der Naturschutzbehörde. Im Leipziger Waldgebiet Nonne haben in diesem Jahr bereits zwei Diebe gegen diese Bestimmung verstoßen und seit Ende Januar mehrfach Säcke voll mit der Knolle geerntet. Wie die Stadt mitteilte, konnte die Polizei die Diebe stellen. Das Ordnungsamt weist aus diesem Anlass darauf hin, dass die Ernte der Pflanze nur in kleiner Menge für den Eigenbedarf erlaubt ist. So regelt es das Naturschutzgesetz in der sogenannten „Handstraußregelung“.

Für eine gewerbliche Nutzung muss eine Genehmigung eingeholt werden. Ein Verstoß kann mit einer Geldbuße von bis zu 2500 Euro geahndet werden. In Naturschutzgebieten und Flächennaturdenkmalen ist die Entnahme der markant duftenden Pflanze sogar grundsätzlich verboten.

Auch im vergangenen Jahr stellte die Polizei bereits Bärlauchdiebe im Auwald.

Von ebu