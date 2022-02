Leipzig

Das Leibniz-Institut für Länderkunde (IfL) hat nun freie Bahn für seinen Neubau auf dem Leipziger Wilhelm-Leuschner-Platz. In den vergangenen Tagen wurden fast alle verbliebenen Bäume auf dem dafür vorgesehenen Grundstück an der Windmühlenstraße gefällt. Nur eine als Höhlenbaum besonders geschützte Winterlinde blieb stehen. Sie befindet sich aber nicht in dem Bereich, den das IfL bebauen will.

Seit 2016 hatte der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) gefordert, vor eventuellen Rodungen müssten auf der riesigen Brachfläche Ersatzpflanzungen für Brutvögel vorgenommen werden. Später ging der Nabu juristisch gegen eine Fällgenehmigung vom November 2020 für 48 Gehölze vor. Schon damals hatte die Stadt Leipzig die Winterlinde ausgeklammert und umfangreiche Ersatzpflanzungen verfügt, die aber erst bis Ende 2022 umzusetzen seien.

Anläufe zum Roden zweimal gestoppt

Rodungsarbeiten im Januar 2021 wurde vom Nabu gestoppt. Gegen einen zweiten Versuch im Dezember 2021 beantragte der Umweltverband vorläufigen Rechtsschutz, den das Leipziger Verwaltungsgericht – nach einem gescheiterten Gütetermin – jedoch Anfang Februar 2022 ablehnte. Wenn die Fällungen nicht bis zum Beginn der Vegetationsperiode abgeschlossen sind, drohten „erhebliche Verzögerungen beim Baugeschehen“, so die Kammer.

Nur eine alte Winterlinde (links) blieb auf dem Baugrundstück für das Leibniz-Institut erhalten. Als Höhlenbaum ist sie besonders wichtig für Brutvögel. An der Windmühlenstraße stehen aber noch Straßenbäume. Quelle: André Kempner

Die Naturschützer beklagen den Verlust von Lebensstätten verschiedener Vogelarten wie Blau- und Kohlmeise, Haussperling, Hausrotschwanz, Kleiber, Mönchsgrasmücke und Rabenkrähe. Das Gericht verwies auf eine am 10. Januar 2022 erteilte Teilbaugenehmigung für das IfL-Vorhaben. Diese lege auch „Maßnahmen zugunsten der Vogelwelt“ fest.

Ursprünglich wollte das in Paunsdorf ansässige Leibniz-Institut schon in diesem Jahr den auf 34,5 Millionen Euro kalkulierten Neubau eröffnen. Mittlerweile wurde das Datum auf „Ende 2025“ korrigiert. Welche zusätzlichen Kosten durch die drei Jahre Zeitverzug entstehen, wurde noch nicht mitgeteilt. Es dürfte sich um einen Millionen-Betrag handeln.

Von Jens Rometsch