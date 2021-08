Leipzig

Montagmorgen, 6.45 Uhr auf dem Leipziger Hauptbahnhof: Keine wütenden Fahrgäste, die ihrem Unmut mit lauten Flüchen Luft machen. Und vor der großen Information auf dem Querbahnsteig stehen nur ein Dutzend gestrandete Bahn-Kunden und fragen artig, wie viele Stunden sie auf den nächsten Zug warten müssen. Hat sich Mitteldeutschland mit dem erneuten Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) arrangiert?

Trotz Umbuchung zwei Stunden Verspätung

Auf den Bahnsteigen stehen sogar zwei Züge, die offenbar demnächst aus der Bahnhofshalle rollen werden. Manuela Müller, die auf dem Querbahnsteig steht, wird in keinen von ihnen steigen. „Ich will nach Hamburg“, erzählt die Zwickauerin, die es mit einem Frühzug fast planmäßig nach Leipzig geschafft hat. Doch jetzt ist ein unfreiwilliger Halt von zwei Stunden fällig. „Ich habe extra von meinem DB-Zug auf FlixTrain umgebucht, weil dieses Unternehmen nicht bestreikt wird“, sagt die Fast-Urlauberin, die von Hamburg auf die griechische Insel Samos fliegen will. „Aber jetzt hat auch dieser Anbieter zwei Stunden Verspätung.“

Manuela Müller hat zahlreiche Alternativen für ihre Fahrt nach Hamburg gecheckt – und sich am Ende trotzdem für eine Zugfahrt entschieden. Quelle: André Kempner

So richtig anhebt sie dies aber nicht. Denn ihren Flieger in Hamburg erreicht sie auf jeden Fall. „Der hebt erst morgen früh ab“, sagt sie. „Ich übernachte sowieso eine Nacht in Hamburg. Sie hatte auch überlegt, einen Tag früher nach Hamburg zu fahren und so dem GDL-Streik zu vermeiden. „Aber das hätte mich eine zusätzliche Übernachtung in Hamburg gekostet.“ Auch ein Flug von Leipzig hat sie erwogen. „Aber das hätte mich 200 bis 300 Euro zusätzlich gekostet.“ Und da in ihrer Urlaubreise die Zugfahrt inklusive ist, entschied sie sich trotz des GDL-Streiks für die Bahnfahrt. Trotzdem findet sie den Streik nicht gut. „Dafür habe ich kein Verständnis“, sagt sie. „Die können gern streiken – aber bitte nicht in der Urlaubszeit.“

„Das trifft doch uns Berufspendler“

Thomas Ernst ist auch von Zwickau nach Leipzig gereist, um zur Arbeit nach Mannheim zu gelangen. Auch er hat auf dem Querbahnsteig eine unfreiwillige Pause eingelegt – wie lange sie dauert, weiß er noch nicht. „Ursprünglich war ich kurz nach 10 Uhr in Mannheim gewesen“, erzählt er. „Dann hieß es, dass ich dort um 13 Uhr eintreffe. Inzwischen ist von 14.45 Uhr die Rede.“ Noch Sonntagabend habe ich gehofft, dass die GDL umschwenkt und den Streik absagt“, meint er mit Blick auf das letzte Kompromissangebot des Bahn AG. „Der trifft doch uns Berufspendler und viele Familien, die nach der schwierigen Corona-Zeit in den Urlaub fahren wollen.“ Doch er verstehe auch, dass die Lokführer auf ihr Geld schauen müssen. „Wenn sie mir einen Teil meiner Altersvorsorge wegnehmen würden, fände ich das auch nicht gut.“

Berufspendler Thomas Ernst trifft der Warnstreik hart. Er hat auf seiner Fahrt nach Mannheim eine stundenlange Verspätung. Quelle: André Kempner

Plötzlich rollt ein Zug aus Grimma ein und eine Menschentraube hastet über den Querbahnsteig. Mittendrinn ist Regine Stollberg. Ihr Zug habe nur 15 Minuten Verspätung gehabt, erzählt sie außer Atem. Mit etwas Glück schaffe sie es jetzt doch noch pünktlich zur ihrem Prüfungstermin in Leipzig.

Regine Stollberg hatte Stress: Ihr Frühzug kam zwar nur mit wenig Verspätung in Leipzig an, aber sie musste über den Querbahnsteig hetzen, um noch ihren Prüfungstermin in Leipzig zu schaffen. Quelle: André Kempner

Taxifahrer stehen im Regen

Doch als die Menschentraube vorbei ist, geht es gleich wieder entspannter im Hauptbahnhof zu. Obwohl an den weitaus meisten Bahnsteige keine Züge stehen, ist auf dem Bahnsteig 14 eine Bank besetzt. Dort haben es sich Claudia und Denny Vogel aus Chemnitz gemütlich gemacht, die ihre Großmutter in Berlin besuchen wollen. „Wir sehen den Streik entspannt“, erzählt Claudia. „Wir warten auf den nächsten Flix-Zug.“ Der sollte eigentlich schon 6.45 Uhr abfahren – wird es aber jetzt erst um 8.45 Uhr tun. „Ursprünglich wollten wir um 9 Uhr bei Oma am Tisch sitzen. Jetzt ist es etwas später.“

Claudia und Denny Vogel haben sich eine Bahnsteigbank ausgesucht, um ihre zweistündige Verspätung zu überbrücken. Sie wollen ihre Oma in Berlin besuchen und nehmen die Verspätung relativ gelassen. Quelle: André Kempner

Vor dem Hauptbahnhof stehen ein Dutzend Taxen im Regen. Das Geschäft floriert nicht wie erhofft. „Die Reisenden haben sich diesmal auf den Streik eingestellt und umgesteuert“, erzählt ein Fahrer. der André heißt. „Beim ersten Streik war in Leipzig für einen Zug aus Regensburg Endstation. Die Leute wollten alle nach Berlin, da sind viele auf Taxen umgestiegen.“ Diesmal gebe es das nicht. Trotzdem haben viele Chauffeure etwas mehr als sonst zu tun.

Leipzigs Taxifahrer stehen im Regen: Das ganz große Geschäft machen sie diesmal nicht, sagen die Taxifahrer Jens , Andre und Andreas (von links). Die Fahrgäste hatten diesmal ausreichend Zeit, sich auf den GDL-Streik einzustellen. Quelle: André Kempner

„Uns ist es egal, wann wir ankommen“

Regelrecht eingebrochen ist das Geschäft von Farshid Rezai, der am Abstieg zum Tiefbahnhof an einem kleinen Stand Backwaren verkauft. „Sonst kommen hier immer viele Leute vorbei, die von der S-Bahn in eine Regionalbahn oder einen Fernzug umsteigen wollen“, erzählt er. „Jetzt kommt so gut wie niemand. Wie lange dauert denn dieser Streik noch?“ Als er erfährt, dass die GDL bis Mittwochfrüh streiken will, wird er blass.

Farshid Rezai wartet vergeblich auf Kundschaft. Viele Reisende haben sich umorientiert und kommen erst gar nicht in den Leipziger Hauptbahnhof. Quelle: André Kempner

Auch im Tiefbahnhof geht es ruhig zu. Auf den Anzeigetafeln steht, dass in der nächsten Viertelstunde Züge nach Halle und Dessau abfahren werden. Etwa ein Dutzend Leute wartet; die Schülerinnen Annegret, Luisa und Helene wollen sogar mit Fahrrädern voller Gepäck einsteigen. „Wir haben unsere Tour seit Monaten vorbereitet“, sagt die Elftklässlerin Annegret, die wie ihre beiden Freundinnen in Weimar gestartet sind und nach Binz auf Rügen wollen. Eigentlich habe man heute um 16 Uhr in Binz ankommen wollen. Doch niemand weiß, was sie bei ihrer Fahrt über Dessau, Berlin und Stralsund noch erwartet. „Wir probieren es einfach“, sagt Luisa. Und ihre Freundin Helen ergänzt: „Uns ist es egal, wann wir ankommen. Selbst wenn es eine Woche dauert.“

Die Schülerinnen Annegret , Luisa und Helene wollen mit ihren Rädern an die Ostsee. „Uns ist es egal, wann wir dort ankommen“, sagen sie. Quelle: André Kempner

GDL: Über 90 Prozent der Züge stehen still

Kurz darauf teilt die GDL mit, dass der Streik über Erwarten gut angelaufen ist. „Es fährt fast gar nichts mehr“, erklärte Martin Torgau-Labuschke vom GDL-Bezirk Mitteldeutschland. „Über 90 Prozent der Züge stehen still.“ Neben den Lokführern hätten sich auch der Fahrdienst, die Werkstätten und die Zugbegleiter der DB an dem Ausstand beteiligt. „Wir hoffen jetzt auf ein ordentlichen Zeichen des Arbeitgebers“, so der GDL-Mann.

Im Leipziger Hauptbahnhof stehen am Montagmorgen fast alle Räder still. Quelle: André Kempner

Eine Sprecherin der Deutschen Bahn AG erklärte, dass im Fernverkehr „etwa jede vierte Bahn“ fährt. „Unser Ersatzfahrplan ist stabil angelaufen“, heißt es. Im Regionalverkehr würden bundesweit 40 Prozent der Züge fahren, „in Ostdeutschland liegen wir leicht darunter“.

Von Andreas Tappert