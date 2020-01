Bahn investiert in Region Leipzig: Zweites Gleis und neue Übergänge für Großpösna

Grosspösna

Großpösna ist vom Ausbau und der Elektrifizierung der Eisenbahnstrecke Leipzig-Chemnitz betroffen. Aus diesem Grund stellten in der jüngsten Gemeinderatssitzung Susann Holtrop und Uwe Berger von der Deutschen Bahn ( DB) Netz AG das Projekt vor. Ziele des Projektes seien kürzere Reisezeiten, Fernverkehrsangebote im Zweistundentakt, Taktverdichtungen im Nahverkehr sowie klimafreundliche Mobilität. Die gestartete Planungsphase werde nun von einer frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung begleitet, in der das Projekt vorgestellt wird.

So sollen Züge durch Großpösna künftig zweigleisig verkehren können. Die Pläne sehen entsprechende Anpassungen an den Haltepunkten Oberholz und Großpösna vor. Die Station Großpösna soll zum Beispiel weitestgehend barrierefrei werden. Die Eisenbahnüberführungen an der S 43 sowie im Mühlweg sollen erweitert beziehungsweise neu gebaut werden. Und am Langen Weg wird der Bahnübergang neu gebaut.

Lärmschutz für Kita gefordert

Rainer Kanthack ( AfD) verwies auf den nahe der Gleise befindlichen Kindergarten am Oberholz und fragte nach dem Lärmschutz. Auch Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch sprach von entsprechenden Auflagen und machte zudem auf Brücken und Übergänge als mögliche „Nadelöhre“ für das Projekt aufmerksam sowie auf die Belange künftiger Entwicklungsgebiete in der Gemeinde. Holtorp sagte zu, Hinweise und Anregungen in die Finanzierung und Planung mit aufnehmen zu wollen.

Bürgerdialoge starten

Deshalb habe man 14 Kommunen bereist und führe nun in neun Orten Bürgerdialoge durch. Damit startet die Deutsche Bahn am Donnerstag, den 30. Januar, im Großpösnaer Ratssaal, Im Rittergut 1. Von 16.30 bis 19 Uhr können Bürger mit den Projektverantwortlichen ins Gespräch kommen.

Aktuelles zum Projekt veröffentlicht die Bahn online unter https://bauprojekte.deutschebahn.com/p/leipzig-chemnitz

Von Olaf Barth