Leipzig

„Na, streikst du mit uns?“ Nico Heimeran spricht einen Busfahrer an, der gerade seinen Dienst antreten will.

Es ist kurz nach 3 Uhr und noch stockdunkle Nacht, als Straßenbahnfahrer Heimeran am Lindenauer Bushof seinen Streikposten besetzt. Dutzende Fahrerkollegen waren von der Gewerkschaft Verdi am Donnerstag zu einem bundesweiten Streik aufgerufen. Es geht um Geld und kürzere Arbeitszeiten. Aber natürlich macht nicht jeder mit.

Anzeige

„ Streik?“, sagt Heimeran noch einmal. Sein Kollege gestikuliert und antwortet in gebrochenem Deutsch. Er ist Spanier, die Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB) haben ihn mithilfe einer Leiharbeitsfirma rekrutiert. „Für das Geld und die Arbeitszeit“, sagt Heimeran, „findet man hier nur noch schwer jemanden, der in Leipzig Straßenbahn oder Bus fahren will.“

Es geht um 400 Euro und einen Tag mehr Urlaub

Am Abend vorher sitzt Heimeran bei Phở und Jasmintee in einem vietnamesischen Restaurant in der Südvorstadt. Der Leipziger ist um die 30 und schon seit vielen Jahren im Betrieb, viel mehr erfährt man nicht. Sein Name lautet auch eigentlich anders. Der Grund ist, dass das Klima zwischen den LVB und ihren Fahrern rauer geworden ist.

Als sich kürzlich zwei Betriebsräte gegen den Vorstand auflehnten, wurde ihnen gekündigt. Unrechtmäßig, wie sich später herausstellte, einer von ihnen kehrte zurück. Aber unter denen, die an diesem Donnerstag für höhere Löhne kämpfen, will niemand einer Zeitung seinen echten Namen sagen.

Heimeran macht sich daran, ein Banner aufzuhängen. Andere zünden eine Feuertonne an. „Ich bin nicht arm“, sagt Heimeran. „Aber für Schichtarbeit ist es zu wenig.“ Bei dem Streik, der bundesweit ausgetragen wird, geht es in Sachsen vor allem um drei Punkte: 400 Euro mehr monatlichen Bruttolohn. 38 statt 39 Wochenstunden Arbeitszeit. Und einen Tag mehr Urlaub.

„Dieses Gefühl hat mich nie wieder losgelassen“

Derzeit überweisen die LVB ihren Fahrern jeden Monat rund 1500 Euro netto. Das entspricht einem Stundenlohn von etwa 13 Euro brutto. In Thüringen bekommen Fahrer für die gleiche Arbeit 16 Euro. „Dort hat man in den letzten Jahren besser verhandelt“, sagt Heimeran und schiebt hinterher: „Mein Chef verdient etwa 200.000 Euro im Jahr.“ Viele Gründe, wegen denen er nun die Arbeit niederlegen will. Ja, auch trotz Corona.

Nur: Warum hat Heimeran damals den Beruf ergriffen, den heute kaum mehr jemand machen will?

„Straßenbahnfahrer war mein Kindheitstraum“, sagt er. Als Kind setzte er sich manchmal in eine Bahn und fuhr stundenlang umher, völlig begeistert. Mit 16 macht er ein Praktikum bei den LVB. Eines Tages fragte ihn ein Fahrer, ob er auch einmal kurz ans Steuer wolle. Heimeran lenkte zum ersten Mal für ein paar Minuten eine Straßenbahn durch seine Stadt. „Man spürt, wie mächtig das Stahlrad in der Stahlschiene liegt“, sagt er. „Dieses Gefühl hat mich nie wieder losgelassen.“

Mit 17 beginnt er seine Ausbildung zum Fahrer. Und er fährt, das sagt er, jeden Tag gern. Zum Beispiel die Linie 4 – „weil sie durch Altbauviertel und das Rosental führt“. Die 11 – „weil sie, nach Schkeuditz raus, über ein weites Feld führt“. Oder die 15, mit der man besonders schnell ist, weil sie über eine eigene Fahrbahn verfügt.

„Wir Fahrer haben Stress wie Sau“

Man muss mit Heimeran etwas Zeit verbringen. Aber dann ist er auch bereit, über die schlechten Seiten seines Jobs zu sprechen.

„Man strickt sein Leben um den Fahrplan herum“, sagt er. „Und das macht etwas mit dir.“ Eine einzelne Baustelle in der Stadt könne den gesamten Dienstplan umwerfen, weil sich die Fahrzeiten ändern. Ob Wochenende sei, spiele ohnehin keine Rolle. Und anstrengend sei der Job, entgegen aller Vorurteile. „Manche denken, ich drücke nur einen Knopf“, sagt Heimeran. Das Gegenteil sei der Fall. „Straßenbahnfahrer sind die ganze Zeit hochkonzentriert.“

Der Grund sei der lange Bremsweg des tonnenschweren Fahrzeugs. Bei 50 km/h beträgt er 100 Meter. Daher müssten Straßenbahnfahrer für alle anderen Verkehrsteilnehmer mitdenken. „Man muss sich eine Schicht so anstrengend wie neun Stunden Autofahren vorstellen“, sagt er, „von Leipzig bis zur Ostsee.“

Können die Streiks ernsthaft etwas bewegen? Sind die Forderungen realistisch? „Wenn wir nichts erreichen, dann streiken wir eben weiter“, sagt Heimeran. Er glaubt, dass sein Arbeitgeber manchmal die falschen Prioritäten setze. „Wir Fahrer haben Stress wie Sau, aber dann sind plötzlich vier Millionen für eine Werbekampagne da“, sagt er.

Leipzig ist die höchstverschuldete Großstadt Sachsens

Vier Millionen, damit könne man eine neue Straßenbahn kaufen. Ein Fahrer hätte dadurch mehr Zeit, sagt Heimeran. Müsste nicht an der Endhaltestelle innerhalb von fünf Minuten wieder los. Müsste nicht so streng sein mit Jugendlichen, die ihren Kumpels die Tür aufhalten. „Ich verstehe die Kollegen, denen da der Kragen platzt“, sagt Heimeran. „Manchmal schafft man es deshalb nicht mehr aufs Klo.“

Statt neuer Bahnen soll es nun mehr Lohn sein, mehr Urlaub und eine Wochenstunde weniger. Was, wenn das alles erfüllt wäre? „Für einige von uns wäre plötzlich alles gut“, sagt Heimeran. Wird es das? Da senkt der Fahrer den Kopf. „Die Stadt weiß ja selbst nicht, woher sie das Geld nehmen soll“, sagt er.

Während der Corona-Krise erlitt der öffentliche Nahverkehr große Verluste. In Sachsen fehlten insgesamt 122 Millionen Euro. Daher stellte die Bundesregierung 2,5 Milliarden Euro zur Verfügung, um deutschlandweit Einbußen auszugleichen. Aber Sachsen gab bislang – als einziges Bundesland – nur einen Teil seiner Summe an die Verkehrsbetriebe weiter, etwa 70 Prozent. Und Leipzig hat unter Sachsens Großstädten die meisten Schulden.

„Es braucht jemanden, der kampferprobt ist“

„Tja, ich weiß auch nicht, woher das Geld kommen soll“, sagt Heimeran. Vielleicht muss er es auch nicht wissen. Dann sagt er: „Aber dann gab es neun Milliarden Euro für die Lufthansa! Warum sind wir dem Staat nicht so wichtig?“ Ein Viertel der Kosten des Nahverkehrs wird staatlich subventioniert, der Rest muss über Fahrscheine erwirtschaftet werden.

Wenige Stunden später steht Heimeran an seinem Streikposten. Vor drei Jahren, erzählt er, kam es hier zu einem Eklat. Der damalige Personalchef und einige andere Führungskräfte fuhren am Streikposten vor und fingen an, die Streikenden anzugehen. „Der hat die Leute richtig angeschnauzt“, sagt Heimeran.

Er selbst war damals nicht dabei. Aber es sind Geschichten wie diese, aus denen er seine Motivation zieht. Es geht hier schließlich um das, was einmal sein Kindheitstraum war „Es braucht hier jemanden, der kampferprobt ist“, sagt er. Dann nimmt er eine Fahne in die Hand und geht in Richtung Streikposten, wo schon eine Feuertonne lodert.

Von Josa Mania-Schlegel