Leipzig

Eine Weile lang war sich Sophie Wischnewski nicht sicher, ob sie am richtigen Ort angelangt war. Die Bahnhofsmission hatte die junge Frau für eine berufliche Laufbahn ursprünglich nicht auf dem Schirm gehabt. Aber kürzlich sagte ein obdachloser Gast ihr einen Satz, der die Entscheidung bestätigte: „Sollte es Gott doch geben, dann war er es, der dich hierhin geholt hat.“

Dass die 31-Jährige nur knapp drei Jahre nach ihrem Jobantritt als Sozialarbeiterin in den Räumen am westlichen Zipfel des Bahnhofareals sogar die Leitung übernehmen würde, war für sie ebenso wenig vorstellbar – aus Ehrfurcht vor der Verantwortung, die bis Ende Februar Carlo Arena 19 Jahre lang trug. Er selbst war es, der die junge Frau als Nachfolgerin ins Spiel brachte. „Ich wusste schnell, dass sie sehr geeignet dafür ist“, sagt der 65-Jährige mit mildem Lächeln.

Neuorientierung wurde nötig

Wischnewski, 1991 im niedersächsischen Damme geboren, zog 2010 zum Studium der Theologie des Christentums nach Leipzig – deutschlandweit der einzige Ort für diesen Studiengang. Dass der nach ihrem Bachelor-Abschluss auch hier abgeschafft wurde, zwang sie zur Neuorientierung. Da war der Job im Sekretariat der Caritas eher als Übergangsphase gedacht, doch „dabei kam ich oft mit Sozialarbeitenden in Kontakt und fand deren Aufgaben sehr spannend“.

Weil das Caritas-Team Engagement und Auftreten der neuen Kollegin schätzte und sie halten wollte, bot ihr Geschäftsführer Tobias Strieder das verbandseigene duale Studium der Sozialen Arbeit an, und sie willigte ein. Am Ende der dreijährigen Berufsakademie mit Praxisanteil in der Migrationsberatung war in diesem Bereich keine Stelle frei, dafür aber in der Bahnhofsmission. Nach reiflicher Überlegung sagte Sophie Wischnewski zu.

Bahnhofsmission an Rundem Tisch gerettet

Der Einstieg auf neuem Terrain lief gut, auch dank der Unterstützung und Erfahrung von Leiter Carlo Arena. Seit Anfang der 90er hat der geborene Römer, der 1991 samt Familie nach Leipzig zog, die wechselvolle Entwicklung der Einrichtung erlebt. 2011 stand die Bahnhofsmission finanziell vor dem Aus und wurde nach einem Runden Tisch mit der Stadt, Caritas und Diakonie gerettet. „In den letzten Jahren ist Gesellschaft und Politik die steigende Bedeutung der Mission als Zufluchtsort bewusster geworden“, sagt er.

Wie ein Seismograph zeichnet die Bahnhofsmission den gesellschaftlichen Kurs nach, und den findet Arena „sehr bedenklich“. Die Zahl der Obdachlosen, der Abgehängten und Hilfesuchenden wächst mit der Verteuerung von Wohnraum, mit dem ersten Zustrom Geflüchteter ab 2015 und dem aktuellen aus der Ukraine. „Wir bekommen das Auseinanderdriften zwischen Reich und Arm deutlich zu spüren.“ Die Pandemie erschwert die Arbeit zusätzlich; auch Sophie Wischnewski bekam das zu spüren. „Vor allem der erste Lockdown war hart“, bemerkt sie, „doch wir haben es trotzdem geschafft, unsere Gäste mit warmen Getränken aus dem Fenster heraus zu versorgen.“

Küche für alle am Samstag Am Samstag gibt die Bahnhofsmission im Rahmen der Aktion „Küche für alle“ ab 18.30 Uhr in ihrer Einrichtung gegenüber vom Parkhaus West Essen und Getränke aus. Die Mahlzeiten werden in Zusammenarbeit mit @bestokoko und @social.cooking_leipzig.sachsen komplett auf Spendenbasis angeboten. Es ist auch möglich, die Mahl­zeiten kostenlos zu bekommen.

Mit dem Schaffen neuer Stellen für Wischnewski und später für Michelle von Grzymala sowie zuletzt Katharina Potzeldt hat sich das Team in den letzten drei Jahren verjüngt, ist weiblicher geworden – und hat neue Impulse eingebracht. Zum Beispiel das direkte Zugehen auf die Klientel außerhalb der Missions-Räume. „Das war auch für mich spannend“, meint Arena. Für seinen nahenden Abschied und das Rekrutieren einer Nachfolge wandte der Italiener die Salami-Taktik an: Schritt für Schritt übertrug er Aufgaben an Wischnewski.

„Das hat er ziemlich geschickt gemacht“, sagt sie und lacht ihr fröhliches Lachen. „Irgendwann hab’ ich gemerkt: Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus.“ Nun hat Wischnewski sie also, die Verantwortung für die Mitarbeitenden, für das Um- und Durchsetzen von Regeln, Beschaffen von Spenden, Kooperation mit anderen Einrichtungen, Zusammenarbeit mit dem Sozialamt. Und siehe da: Es läuft. Die 31-jährige hat sich eingearbeitet und weiß den jeweils benötigten Ton zwischen Empathie und Entschiedenheit zu treffen.

Gelebte Nächstenliebe

In ihrer Haltung unterscheidet sie sich nicht von ihrem Vorgänger: „Es geht hier um gelebte Nächstenliebe für Menschen, die schwierige Schicksale haben“, betont die gläubige Christin. „Dafür bekommen wir immer wieder etwas Großes zurück, nämlich Dankbarkeit und Vertrauen.“ Die Besucherinnen und Besucher wissen, dass ihre Lebensgeschichten an diesem Ort gut aufgehoben sind.

Noch immer dankbar ist die Bahnhofsmission auch für die LVZ-Spendenaktion „Licht im Advent“ im Winter 2019, bei der stolze 88 000 Euro von Leserinnen und Lesern zusammenkamen. Unter anderem wurde so der Umbau eines Kiosks in einen schnell zu erreichenden Anlaufpunkt an Gleis 18 möglich. „Das werden wir nie vergessen“, so die neue Chefin, die nun verstärkt in die Zukunft denkt, denn mit der Gästezahl wächst auch der Bedarf an größeren Räumlichkeiten.

Neues Domizil gesucht

Die Hoffnung gilt dem ehemaligen Fahrradladen nahe am Westeingang des Bahnhofs, in dem momentan Ukrainerinnen und Ukrainer versorgt werden. Lage und Größe wären aus Sicht der Leiterin perfekt. Das ist die fernere Zukunft. Schon in sehr naher Zukunft kann sie sich der Unterstützung eines neuen Ehrenamtlichen sicher sein: Carlo Arena. „Meinen Job habe ich abgegeben und mische mich nicht mehr ein“, erklärt er, „aber die Mission bekomme ich nicht aus meinem Herzen. Deshalb helfe ich weiter.“ Seine Nachfolgerin strahlt. „Dann kann doch nichts mehr schiefgehen.“

Von Mark Daniel