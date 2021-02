Bahnmitarbeiter ringen mit Eis und Schnee: „Wir stoßen an körperliche Grenzen“

Leipzig

Es gibt auch in Zeiten des schnellen Internets noch Konstanten. So kehrt bei jedem Wintereinbruch ein Werbeplakat der Deutschen Bahn aus den 1960er Jahren in die sozialen Netzwerke zurück. Es zeigt eine Lokomotive mit DB-Logo, die in voller Fahrt durch den Schnee düst. Dazu steht in großen Lettern geschrieben: „Alle reden vom Wetter. Wir nicht.“ Werbespruch und -plakat gehören zu den erfolgreichsten in der Geschichte des Unternehmens, waren angesichts der damals noch gesetzlichen Transportpflicht auch nicht zu vollmundig gemeint. Heute scheinen sie buchstäblich aber aus der Zeit gefallen, vor allem wenn es im Winter doch mal friert und schneit.

Seit Montag geht auf deutschen Schienen vielfach wieder einmal kaum etwas. Mit dem einsetzenden Schneefall fielen nach und nach praktisch alle Verbindungen auch in Mitteldeutschland aus. Bis zum Mittwoch waren nicht wenige Fernstrecken – wie etwa die ICE-Verbindung in Richtung Erfurt – noch immer nicht befahrbar. Immerhin: Im S-Bahn-Verkehr und bei Regional- und Güterzügen ging es zuletzt wieder besser voran, was die wenigen noch verbliebenen Pendler auf den Bahnhöfen freute.

Räumteams seit Montag im Dauereinsatz

„Ich kann Ihnen versichern: Wir sind mit Mann und Maus unterwegs und versuchen alles Menschenmögliche, um den Verkehr so schnell es geht wieder zum Laufen zu bringen“, sagt Bahnsprecherin Susan Constantinescu. Es seien ja nicht nur 20 bis 30 Zentimeter Schnee gewesen, wie sie die Meteorologen an ihren Messstationen registrierten. „Wir hatten auf den Strecken Schneeverwehungen bis zu zwei Metern Höhe. Diese Verwehungen haben uns große Probleme bereitet – kaum hatten wir eine Strecke geräumt, mussten wir an der gleichen Stelle wieder anfangen.“

Der vergleichsweise üppige Schnee ist dabei auch nur eins von gleich mehreren Problemen. „Es ist in den vergangenen Tagen einiges zusammengekommen, es gibt ja auch die lang anhaltenden eisigen Temperaturen. Vieles müssen wir ja per Hand von unseren Räumkräften machen lassen und die stoßen dann irgendwann auch an körperliche Grenzen“, so Constantinescu weiter. Auch wenn Tausende Mitarbeiter seit Montag ihr Möglichstes geben – sie können eben nicht überall sein.

„Wir haben bestimmte Kernstrecken definiert, die wir so nach und nach auch freigeräumt haben und die wir auch trotz der ständigen Verwehungen immer weiter freihalten müssen.“ Allerdings stoßen bei minus 20 Grad auch dort Mensch und Maschine inzwischen an Grenzen. „Man muss das mal deutlich sagen: Niemand hält es bei diesen Minusgraden acht Stunden lang dort draußen aus“, mahnt die Bahnsprecherin.

Moderne Technik am Leipziger Hauptbahnhof chancenlos

Der Leipziger Hauptbahnhof gehört zusammen mit dem Pendant im benachbarten Halle zum Modernsten, was die Deutsche Bahn heute zu bieten hat. Im Rahmen des Verkehrsprojekts „Deutsche Einheit Nr. 8“ wurden im Vorfeld des berühmten Kopfbahnhofs zwischen 2013 und 2017 auch elf Kilometer Gleis sowie 75 Weichen erneuert. Gespart wurde damals an nicht, wie Beteiligte noch heute zu berichten haben. Unter anderem wurden die motorisierten Weichen im Vorfeld auch mit Heizungen ausgestattet, um einen Ausfall bei Minusgraden zu verhindern.

Genützt hat das in dieser Woche bisher nichts. „Die Weichenheizungen halten sicher mal ein paar Verwehungen aus, aber wenn dort ein Meter Schnee drauf liegt oder sich ein Eispanzer bildet, dann fallen die auch aus. Es gibt einfach Momente, das sind auch technische Grenzen irgendwann erreicht“, sagt Constantinescu. Es gebe natürlich im Unternehmen auch Teams, die technische Innovationen vorantreiben und mit diesen arbeiten. „Der Stand heute ist aber vielfach auch noch schweres Gerät und Handarbeit.“

Ähnliche Situation am Knotenpunkt bereits 2018

Die Situation heute erinnert auch an das Frühjahr 2018. Kaum war der Leipziger Hauptbahnhof im Herbst 2017 mit einer letzten, notwendigen Komplettsperrung fertiggestellt, schlug der Frost im März ohne Gnade zu. Knapp 20 Zentimeter Schnee wurden damals gemessen, Tausende Reisende strandeten in der Messestadt. Auch damals kämpften die Räumteams tagelang mit den Widrigkeiten, ging es weder vor noch zurück.

Markus Hecht, Fachgebietsleiter Schienenfahrzeuge an der TU Berlin, machte in der Folge die generell nicht mehr auf Verlässlichkeit ausgerichtete Strategie des Bahnkonzern und die nicht auf den Betrieb im Winter ausgerichtete Technik für die Misere verantwortlich. „Der ehemalige Bahnchef Hartmut Mehdorn hat mal gesagt, bei Schnee muss nicht gefahren werden und das ist bis heute nicht widersprochen“, so Hecht im LVZ-Interview.

Von Matthias Puppe