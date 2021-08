Bahnstreik am Montag: Das ist der Ersatzfahrplan für Leipzig und Region

Leipzig

Von vielen Reisenden unbemerkt hat am Sonnabend die erste Etappe des neuen Streiks der Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) begonnen: Seit 17 Uhr rollt in Mitteldeutschland praktisch kaum noch ein Güterzug der Deutschen Bahn AG. Am Montag wird das ab 2 Uhr früh auch im Personenverkehr so sein, denn ein Vermittlungsversuch des Bahn-Managements hat bis Redaktionsschluss dieser Ausgabe keine Auswirkungen auf den Streik gehabt. „Es geht morgen früh um 2 Uhr los“, sagte Reinhold Vieback, Vorsitzender des GDL-Bezirks Mitteldeutschland am Sonntagvormittag auf LVZ-Anfrage. Die Bahn hat inzwischen einen Ersatzfahrplan für den Regionalverkehr in Sachsen gestrickt, der bis zum Mittwochmorgen, 2.00 Uhr, gelten soll.

„Was sollen wir sonst machen?“

„In Magdeburg läuft nichts mehr, in Dresden und in Leipzig auch nicht“, schildert GDL-Mann Vieback am Sonntagvormittag die Lage an der Streikfront. „Der Güterverkehr ruht.“ Nur Personaldienstleister seien mit Güterzügen unterwegs, also Firmen, die nicht zur DB AG gehören. „Wir können den Frust der Reisenden verstehen“, fügt der Gewerkschafter hinzu. „Aber was sollen wir sonst machen?“

Ob der Streik im Personenverkehr in Leipzig doch noch in letzter Minute abgesagt wird, entscheidet die zentralen Streikleitung der GDL in Frankfurt am Main. „Ich habe keine Nachricht, dass der Streik abgesagt wird“, sagt Vieback. „Wir hoffen immer, dass die Deutsche Bahn unsere Forderungen erfüllt. Die Hoffnung stirbt zuletzt.“ Er gehe davon aus, dass in der Region Leipzig ab Montagmorgen auch im Personenverkehr rund 90 Prozent der DB-Züge nicht mehr fahren werden.

Ersatzfahrplan wird laufend aktualisiert

Das regionale Leipziger Bahnmanagement hat seit der Streikankündigung am Freitag einen Ersatzfahrplan ausgearbeitet. Er sieht vor, dass alle darin nicht aufgeführten Linien entfallen. Auf den aufgeführten Linien müsse aber dennoch mit Verspätungen und Ausfällen gerechnet werden, heißt es. „Es kann nur in geringem Umfang Ersatz mit Bussen eingerichtet werden“, wird gewarnt.

Der Ersatzfahrplan für Leipzig im Detail:

S 2 Leipzig-Stötteritz - Leipzig Hbf. (tief) - Bitterfeld - Dessau Hbf./Lutherstadt Wittenberg - Zahna/Jüterbog: Die DB plant, diese Linie im 3-Stunden-Takt verkehren zu lassen.

S 3 Halle-Trotha - Halle(Saale) Hbf. - Schkeuditz - Leipzig Hbf. (tief) - Leipzig-Stötteritz - Wurzen: Diese Züge sollen im 30-Minuten-Takt verkehren – allerdings ausschließlich zwischen Leipzig Hbf. und Halle (Saale) Hbf.

S 4 (Markkleeberg-Gaschwitz) - Leipzig-Connewitz - Leipzig Hbf. (tief) - Torgau - Falkenberg - Hoyerswerda: Diese Linie soll im 2-Stunden-Takt rollen – allerdings ausschließlich zwischen Leipzig Hbf. und Torgau.

S 5/S 5X Zwickau(Sachs) Hbf. - Altenburg - Leipzig Hbf. (tief) - Leipzig/Halle Flughafen - Halle(Saale) Hbf. Relation Leipzig Hbf - Zwickau Hbf: Die Bedienung dieses Streckenabschnitts ist im 2-Stunden-Takt vorgesehen. Für die Relation Leipzig Hbf. - Altenburg ist ein 1-Stunden-Takt geplant. Zusätzlich soll es einen Busnotverkehr zwischen Böhlen und Zwickau Hbf. im 1-Stunden-Takt mit allen Halten der S 5 geben.

S 6 Leipzig Messe - Leipzig Hbf. (tief) - Böhlen (Leipzig) - Borna - Geithain: Für diese Verbindung soll es einen Busnotverkehr geben, der im 1-Stunden-Takt zwischen Böhlen und Geithain verkehrt. Bis Böhlen sollen Fahrgäste die S 5/S 5X nutzen.

S 1 Meißen Triebischtal - Coswig(b Dresden) - Dresden Hbf - Pirna - Bad Schandau/Schöna: Die DB plant, diese Linie im 1- oder 2-Stunden-Takt verkehren zu lassen. Die Züge verkehren ausschließlich zwischen Pirna und Coswig. Des Weiteren sind Busnotverkehre in verschiedenen Streckenabschnitten der S 1 geplant. Auf der Relation Meißen Triebischtal – Coswig soll im 1-Stunden-Takt mit einen Busnotverkehr gefahren werden. Die Relation Pirna – Bad Schandau/Wehlen werde ebenfalls im 1-Stunden-Takt mit einen Busnotverkehr gefahren, heißt es bei der DB AG.

S 3 Dresden Hbf - Tharandt - Freiberg (Sachs) Relation Pirna – Bad Schandau/Wehlen: Auch dort ist ein 1-Stunden-Takt mit einen Busnotverkehr vorgesehen.

U 28 Decin hl.n. - Bad Schandau - Rumburk: Diese Linie verkehrt planmäßig; es komme zu keinen streikbedingten Ausfällen, heißt es.

RE 1 Glauchau (Sachs) - Gera Hbf. - Jena - Erfurt Hbf. - Gotha - Leinefelde - Göttingen: Die Züge der RE 1 verkehren ausschließlich zwischen Gera Hbf. und Erfurt Hbf.

RE 50 Leipzig Hbf. - Oschatz - Riesa - Coswig(b Dresden) - Dresden Hbf.: Die DB plant, die Züge dieser Linie im 2- oder 3-Stunden Takt verkehren zu lassen – mit zusätzlichen Halten in Machern und Gerichshain.

RB 113 Leipzig Hbf. - Bad Lausick - Geithain: Diesen Streckenabschnitt will die DB im 2-Stunden-Takt mit einen Busnotverkehr fahren.

