Leipzig

Der Leipziger Hauptbahnhof war am Donnerstag weitgehend leer. Nur wenige Passanten nahmen Notiz vom Protestzug aus rund 80 Streikenden, der am Vormittag über den Querbahnsteig lief. An der Spitze Claus Weselsky, Chef der Eisenbahnergewerkschaft GDL, und Thomas Rüge, stellvertretender Ortsgruppenvorsitzender der GDL in Leipzig.

Zu den zufälligen Beobachtern gehörte Holger Rüdiger, entspannt an einem Geländer lehnend. Er stammt aus Leipzig und arbeitet in Mainz als Schweißer und Schlosser. „Was der Weselsky macht, finde ich ein bisschen hart. Aber in Ordnung. Jemand muss doch unsere Interessen vertreten“, so der 56-Jährige. Am Freitag will er mit der S-Bahn zur Hochzeit eines Freundes nach Großkugel fahren. „Die S-Bahn fährt sogar“, freute er sich.

Verwaiste Gleise und Bahnsteige am Donnerstag auf dem Leipziger Hauptbahnhof. Quelle: Andre Kempner

Kundgebung an der Ostseite

Zuvor hatte Weselsky auf dem Vorplatz an der Hauptbahnhof-Ostseite zu den Streikenden gesprochen. Frei, ohne Manuskript, mit den von ihm bekannten klaren Worten. „Erneut provozieren sie uns und euch, erneut weisen wir das Angebot der Deutschen Bahn zurück“, erklärte der 62-Jährige, im dunklen Anzug und mit roter Krawatte auf einer Bank stehend.

Niemand habe das Recht, den Kollegen, die schon 20 oder 30 Jahre bei der Bahn arbeiten, die wohlverdienten kleinen Betriebsrenten wegzunehmen. „Während eure Betriebsrente gekürzt wird, haben die 3500 Führungskräfte im Jahr 2020 Boni in Höhe von 220 Millionen Euro eingestrichen. Die Boni sind höher als die Jahresgehälter jedes ehrlichen Eisenbahners, der hier steht“, so Weselsky, der noch einen Wohnsitz in Leipzig hat, obwohl sich sein Dienstort in Frankfurt/Main befindet.

Gewerkschaftschef Claus Weselsky bei der Kundgebung an der Ostseite des Leipziger Hauptbahnhofs. Quelle: Andre Kempner

Bedauern gegenüber den Bahnkunden

Er habe eine gute und eine schlechte Nachricht. „Die gute: Das neue Angebot der Deutschen Bahn AG ist das bisher beste, weil es zeigt, wie wie Bahn gegen uns vorgeht. Die schlechte Nachricht: Der Streik wird durchgezogen.“ Gegenüber den Bahnkunden brachte er sein Bedauern zum Ausdruck, den Kolleginnen und Kollegen dagegen versicherte er: „Ihr müsst keine Angst haben, dass wir die Interessen unserer Mitglieder opfern.“

Die Lokomotivführer, Zugbegleiter, Fahrdienstleiter, Disponenten und Bordgastronomen, die ihn umringten, klatschten Beifall. Sie waren aus dem Streiklokal in der Hans-Poeche-Straße zum Hauptbahnhof gelaufen und kehrten nach der Kundgebung zurück. Sollte der Streik kurzfristig beendet werden, stünden sie sofort wieder zum Dienst bereit.

„Ich fand die Rede gut“, sagte ein 59-jähriger Lokführer aus Leipzig, der seit 43 Jahren bei der Bahn arbeitet. Nur einmal rief ein Passant lautstark dazwischen: „He! Denkt mal an die Kunden, denkt mal an die Reisenden!“

Antonia und Rico Sternhagen hatten ihren Urlaub in Berlin vorzeitig abgebrochen, um gut wieder nach Hause ins Vogtland zu kommen. Quelle: Andre Kempner

Reisende müssen draufzahlen

„Wären wir mal zehn Minuten eher gekommen, dann ...“ schwang deutlicher Unmut bei Rico Sternhagen mit, der an Gleis 11 eintraf, nachdem die Kundgebung gerade beendet war. Mit seiner Frau Antonia stieg er aus dem ICE, der von Hamburg über Berlin nach München fuhr. Der 40-jährige Glasreiniger und die 41-jährige Altenpflegehelferin aus Reichenbach/Vogtland hatten eine Woche Urlaub in Berlin gemacht.

„Eigentlich wollten wir heute bis 15 Uhr noch was unternehmen. Doch weil gestreikt wird, mussten wir aufs Frühstück im Hotel verzichten und eher abreisen, damit wir nach Hause kommen“, ärgerten sich die beiden. Statt des Interregios blieb ihnen nur der ICE: „Wir mussten draufzahlen ohne Ende.“

Der Schaffner im Zug allerdings sei sehr nett gewesen und habe ihnen gleich ein Formular mitgegeben, damit sie Schadenersatz von der Deutschen Bahn fordern können.

Anna Krugla (Mitte) trat mit Tochter Emily-Sofia die Reise zu einer Mutter-Kind-Kur an. Von der Oma wurden sie zum Zug gebracht. Quelle: Andre Kempner

Wenig los am Infostand

Just an diesem ersten Streiktag im Personenverkehr mussten Anna Krugla aus Leipzig und ihre Tochter Emily-Sofia (10) eine Mutter-Kind-Kur in Oberstaufen antreten. „Ich habe gestern zwei Stunden angestanden und mich nach einer neuen Verbindung erkundigt, weil unser Zug ausfiel“, berichtete die Mutter. Gute Erholung könne sie jetzt brauchen – „nach dem heutigen Tag ja!“ Insgesamt war es auf dem Leipziger Hauptbahnhof aber sehr ruhig und leer.

Es war deutlich zu spüren, dass sich die meisten Bahnkunden informiert und darauf eingestellt hatten. „Die Tage vorher war ganz viel los, weil viele Leute ihre Reise vorgezogen haben“, berichtete eine Mitarbeiterin vom Mobilen Servicedienst der Bahn, die Ratsuchenden bei Fragen weiterhalf. Sie hatte aber nicht viel zu tun, genauso wie ihre Kolleginnen und Kollegen am Infostand auf dem Querbahnsteig. Beim letzten Streik hatten sich dort Schlangen gebildet.

Von Kerstin Decker