Es ist der dritte Bahnstreik innerhalb weniger Wochen: Die Lokführer-Gewerkschaft GDL hat erneut zur bundesweiten Arbeitsniederlegung ab Donnerstag aufgerufen. Sachsen könnte diese dritte Streikrunde besonders hart treffen, auch weil der fünftägige Streik ausgerechnet mit dem Ende der Sommerferien zusammen fällt.

Wer in den nächsten Tagen aus dem Urlaub zurückkehrt, muss mit Zugausfällen und erheblichen Einschränkungen im Regional- und Fernverkehr rechnen. Die LVZ beantwortet die wichtigsten Fragen zum Bahnstreik.

Wie stark wird Sachsen vom Streik betroffen sein?

Die GDL hat wieder bundesweite Streikmaßnahmen angekündigt. Vom 2. September um 2 Uhr bis zum 7. September um 2 Uhr wird im Fernverkehr lediglich ein Viertel des regulären Fahrplans gefahren. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind nur etwa 15 Prozent des normalen Angebots verfügbar. Das habe damit zu tun, dass die östlichen Bundesländer erfahrungsgemäß stärker vom Streik betroffen seien, teilte eine DB-Sprecherin auf LVZ-Anfrage mit.

Auch Reinhold Vieback, GDL-Chef im Bezirk Mitteldeutschland, betont: „Der aktuelle Streik wird nicht nur länger sein als der zuvor, sondern auch härter und schmerzlicher werden.“ Er gehe davon aus, sagt der Lokführer auf LVZ-Anfrage, dass in Mitteldeutschland 90 bis 100 Prozent der Züge im Fern- und Regionalverkehr ausfallen werden. Man sei im Osten wesentlich besser organisiert als im Westen, „deshalb werden hier die Auswirkungen auch besonders groß sein“, so Viehback weiter. Anders als im Westen gebe es im Osten kaum verbeamtete Lokführer. Diese dürfen nicht streiken.

Gibt es einen Ersatzfahrplan?

Schon jetzt ist in der Fahrplanauskunft auf bahn.de und in der Bahn-App einsehbar, welche Züge an den Streiktagen ausfallen werden. Außerdem hat die Bahn eine kostenlose Streikhotline eingerichtet. Unter 08000 99 66 33 können sich Fahrgäste bereits seit Montagabend darüber informieren, ob ihre Verbindungen noch fahren. Laut Bahn sind seit der Freischaltung der Hotline bereits rund 10.000 Anrufe eingegangen.

Wie eine DB-Sprecherin mitteilte, habe sich der Notfahrplan der ersten beiden Streiks bewährt und werde so auch für den dritten Streik angeboten. „Für den Regional- und S-Bahnverkehr wird der Ersatzfahrplan derzeit erstellt und im Laufe des Tages in die Auskunftsmedien eingepflegt: zunächst für Donnerstag und dann für die Folgetage“, teilte die DB-Sprecherin der LVZ am Dienstag mit.

Der GDL-Chef im Bezirk Mitteldeutschland äußerte sich hingegen skeptisch: Die Bahn werde mit Führungskräften, die über einen Lokführerschein verfügen, einen Notfahrplan fahren wollen. Ihre Zahl sei aber begrenzt. Für die Zeitdauer des Streiks von Donnerstag bis zum Dienstag kommender Woche könnten diese nicht ohne Ruhepause auf der Lok sitzen. „Also auch diese Reserve ist endlich“, so der Gewerkschafter.

Was sollten Reiserückkehrer am Flughafen wissen?

Laut der Deutschen Bahn verkehrt die S-Bahnlinie 3 an den Streiktagen im 30-Minuten-Takt. „Reisende von und zum Flughafen Halle/Leipzig fahren bis Schkeuditz. Dort besteht stündlich Anschluss an den Flughafen mit der PlusBus-Linie 207“, heißt es seitens der Bahn. Reisende sollten also für den Weg zum Flughafen und auch zurück mehr Zeit einplanen. Bei der GDL wisse man um die Auswirkungen des Streiks, sagt GDL-Chef Vieback. In mehreren Bundesländern seien noch Schulferien.

In Sachsen und Thüringen geht am Montag die Schule wieder los. Tausende Familien, die am letzten Ferienwochenende aus ihren Ferien zurückkommen, würden dann unmittelbar die Folgen zu spüren bekommen. „Die Betroffenen können wir nur um Verständnis bitten. Sie müssen mir glauben, wir Lokführer streiken nicht gern, weil wir die Auswirkungen für die Reisenden kennen. Aber die Chefs der DB AG lassen uns keine andere Wahl“, so Vieback.

Behalten bereits gekaufte Tickets ihre Gültigkeit?

Ja, nach Angaben der Deutschen Bahn können Reisende ihre Fahrkarten kostenlos stornieren. Wer für den Zeitraum des Streiks bereits ein Ticket gekauft hat, kann dieses außerdem seit Montag und bis zum 17. September flexibel nutzen, also für andere Verbindungen verwenden. Für die Weiterfahrt können auch andere Züge als eigentlich gebucht genutzt werden. Dies gilt auch für Züge des Nahverkehrs. Auch Sitzplatzreservierungen können umgetauscht werden. Bei Sparpreisen ist die Zugbindung aufgehoben.

Werden die noch fahrenden Züge sehr voll?

Die Deutsche Bahn empfiehlt Reisen in den Streiktagen nach Möglichkeit zu verschieben. Wenn das nicht möglich ist, sollte auf jeden Fall ein Sitzplatz reserviert werden. Außerdem wird darauf verwiesen, dass die Fahrradmitnahme in den verkehrenden Zügen nur möglich ist, wenn vorab ein Stellplatz reserviert wurde. Fällt ein Zug, in dem bereits ein Fahrradstellplatz reserviert wurde, aus, kann der kostenlose Fahrradversand per DB-Gepäckservice genutzt werden.

