Leipzig

Großes Robenrascheln am Augustusplatz: Im Restaurant Felix in der Alten Hauptpost schlüpften am Mittwoch 21 Models in edle Ballroben und präsentierten sie auf der Dachterrasse, mit Blick zum Opernhaus. All diese Traumkleider sind im Rennen um den Fashion Award, der auf dem Leipziger Opernball am 26. Oktober vergeben wird. 85 Wettbewerbs-Einsendungen sind aus Deutschland, Schweden und Italien eingereicht worden. Anhand der Bewerbungsfotos wurden die 21 Aussichtsreichsten vorausgewählt und die Designer zum Vorausscheid nach Leipzig eingeladen. Sie stellten ihre Modelle nun live der Jury vor. Die Juroren bewerten die Einzigartigkeit der Idee, Stoffauswahl, Verarbeitung und Passform. Das Ergebnis wird in einer Woche bekannt gegeben – dann erfahren die Modemacher, ob sie zu den zehn Finalisten gehören, die am 26. Oktober auf der großen Opernbühne im Finale stehen und sich Chancen auf den Sieg ausrechnen können.

Vielfalt an Schnitten und Materialien

„Die Bandbreite der Entwürfe ist sehr groß, wir haben mehr schöne Kleider als je zuvor. Nicht nur die großen bauschigen Tüllröcke, sondern eine enorme Vielfalt an Schnitten und Materialien“, freute sich Vivian Honert-Boddin von der Opernball GmbH. Auch etliche Leipziger Modemacher haben eine Bewerbung eingereicht, darunter Nachwuchsdesigner Luong Trong Ha (23), der vor zwei Jahren das Ballkleid für Leipzigs „First Lady“ Ayleena Jung entworfen hatte. Erneut am Start ist Danny Reinke aus Berlin, der 2011 als 19-Jähriger den Preis schon einmal gewonnen hat. Inzwischen betreibt er sein eigenes Modelabel. Auch andere Teilnehmer aus den Vorjahren haben sich mit ihrem eigenen Label oder als Kostümausstatter im Filmgeschäft etabliert.

Der Leipziger Fashion Award wird in diesem Jahr zum zwölften Mal vergeben. Zu den Juroren gehören Make-up-Artist Boris Entrup, TV-Moderatorin und Designerin Annabelle Mandeng oder Modejournalistin Ayleena Jung, Gattin des Leipziger Oberbürgermeisters. Neu dabei ist Modemacher Dimitrios Panagiotopoulos aus Südtirol, denn das Ballmotto 2019 lautet „La Dolce Vita in Südtirol“.

Von Kerstin Decker