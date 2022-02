Leipzig

Bei der Winterausgabe der „Baltic Sea Circle“-Rallye treten am Sonntag zwei Leipziger als einziges ostdeutsches Team die Reise ans Nordkap an. Norman Grob und sein Co-Pilot Christian Nahlik haben die letzten Vorbereitungen getroffen und sind startklar für das Abenteuer. Am Sonntag startete die ungewöhnliche Reise in Hamburg.

Christian Nahlik und Norman Grob starten am 20. Februar 2022 zur Baltic Sea Circle – die nördlichste Rallye einmal rund um die Ostsee.

Offroad einmal um die Ostsee

Es sei ihre erste Rallye, meint der 37-jährige Norman Grob, der als Direktionsleiter einer Sozialversicherung arbeitet. Gemeinsam mit Christian Nahlik, den er seit über zehn Jahren kennt, war der Familienvater schon auf unzähligen Wildwassertouren in Osteuropa unterwegs und zum Paddelurlaub in Schweden. „Alles immer gut überlegt und mit großem Augenmerk auf das Material, was typisch deutsch ist“, erklärt er. Den „Baltic Sea Circle“, mit einem Geländewagen einmal um die Ostsee bis zum Nordkap und zurück, verfolge er schon einige Zeit. Im Dezember letzten Jahres hatte sich der sportaffine Leipziger auf die Warteliste setzen lassen. „Vor circa sieben Wochen kam ein Anruf, dass ich als Nachrücker dazustoßen kann“, lacht er und holt kurzerhand seinen ebenfalls abenteuerlustigen Freund, den 33-jährigen Lkw-Verkäufer, ins Boot. Namensgeberin des Teams mit der Startnummer 8 ist Grobs achtjährige Tochter Ella. Der 17 Jahre alte silberne Geländewagen stammt aus Frohburg, hat 126.000 Kilometer auf dem Tacho und präsentiert die Spender mit vielen kleinen Aufklebern. „Auf einer Offroad-Tour 2021 in Rumänien kam ich auf die Idee, mir dieses geländegängige Fahrzeug, einen Huyndai Santa Fe, zu besorgen.“ Aufgepimpt wurde das Auto mit massiven Zusatzscheinwerfern für lange und dunkle Nächte, die im Norden zu erwarten sind.

Das Abenteuer kann beginnen: Christian Nahlik (l.) und Norman Grob starten am 20. Februar 2022 zur Rallye „Baltic Sea Circle“. Quelle: Dirk Knofe

Spendenaktion für die Kinder

Was bewegt diese Männer, bei Minus 30 Grad in einem Dachzelt zu schlafen und sich Strapazen mitten im Winter auszusetzen? „Wir möchten Kinder unterstützen, die unsere Hilfe benötigen“, lautet ihre gemeinsame Motivation. „Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit der Arbeit der Lebenshilfe Leipzig“, erzählt Grob. Der Verein arbeite mit viel Herzblut und brauche jede finanzielle Zuwendung.

Vorfreude auf das Abenteuer: Christian Nahlik bei den letzten Checks im Auto. Quelle: Dirk Knofe

„Mit unserer Aktion sammeln wir Spenden für einen neuen Kreativ-Therapieraum in der Frühförderstelle, um die körperliche und geistige Entwicklung von Kindern mit besonderem Förderbedarf zu verbessern“, sagt er weiter. Stolz können die Rallye-Teilnehmer ein erstes Spenden-Etappenziel verkünden: „13000 Euro sind von Privatpersonen und Firmen schon eingegangen. Und alle Spenden werden zu 100 Prozent an den Verein weitergegeben“, versprechen sie. Wer das Projekt unterstützen will, der hat Zeit dafür bis zur Rückkehr der tollkühnen Fahrer am 7. März in Hamburg.

7500 Kilometer, 10 Länder in 16 Tagen – Russland offen

Der Road-Trip „Baltic Sea Circle“ sei die nördlichste Rallye des Erdballs rund um die Ostsee bis zum Polarkreis und Nordkap. Die Reise beginnt und endet in Hamburg über Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Estland, Lettland, Litauen und Polen. „Für Russland haben wir Visa beantragt, bis dato aber keins in der Hand“, wirft Grob ein. Ein paar Fragezeichen stehen noch in seinem Gesicht: „Ob es bei den 7500 Kilometern bleibt, ist nicht klar. Ich hörte von Teilnehmern, die erst nach zehntausend Kilometern im Ziel ankamen“, erklärt er. Navigation und GPS sind nicht erlaubt, gefahren wird nach einem Roadbook, das den Fahrenden Anweisungen, Etappenvorschläge und Hinweise zu Meet & Greet-Points gibt.

Auf der Tour durch den Norden können bis zu Minus 35 Grad auf die Abenteurer zukommen. Quelle: Dirk Knofe

Bis kurz vor der Abreise nach Hamburg und der Verabschiedung von den Familien am Sonnabendmittag wurde noch geschraubt und eingepackt. „Für die Dachzelt-Heizung, einen Dieseltank, der komplett autark arbeitet, mussten wir noch eine Halterung am Auto anbringen“, erklärt Grob. Bei all den Unwägbarkeiten überwiege die Freude am besonderen Reiz dieser Reise, Polarlichter im Winter zu beobachten und unendliche Weiten zu genießen.

Kaffee, Nudeln und frische Hühnereier

Die Rücksitzbank des Fahrzeugs wurde entfernt, um das Gepäck in vielen Euro-Kisten zu verstauen: Autoersatzteile wie eine vollwertige Ersatzbatterie, Zündkabel und Kleinkram, hochwertige Schlafsäcke, einen Thermoüberzug fürs Dachzelt, dessen Boden auch isoliert wurde, Campingkochgeschirr mit einem Zweifelder-Winter-Gaskocher, jede Menge Lebensmittel wie Nudeln, Porridge, frische Hühnereier, Kaffee sowie warme Winterschuhe und Klamotten.

Beim Abenteuer live dabei sein

Die Rallye startet am Sonntag Punkt 10 Uhr in Hamburg an einem Hafenterminal. Alle 100 Fahrzeuge passieren nacheinander eine Rampe und die Jagd nach Punkten kann beginnen. Zu verfolgen ist der Wettkampf über die Social-Media-Kanäle Facebook und Instagram sowie die Tracking-App „Find Penguins“, wo alle Teams auf einer geografischen Karte während der gesamten Tour beobachtet werden können. „Man sieht also immer, wo wir sind“, sagt Norman Grob.

Von Regina Katzer