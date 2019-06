Leipzig

Roland Bantle, langjähriger Helios-Regionalgeschäftsführer für Sachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin und Brandenburg, übernimmt zum 1. Juli die Leitung des Helios-Klinikstandortes in Probstheida. Zu diesem gehören das Herzzentrum Leipzig und das Park-Klinikum Leipzig. Der 54-Jährige tritt die Nachfolge von Diana Lohmann (41) an, die das Unternehmen laut Helios-Sprecher Stefan Möslein auf eigenen Wunsch verlässt.

„Der Leipziger Standort hat mir schon in den letzten Jahren als Regionalgeschäftsführer sehr am Herzen gelegen“, sagte der künftige Klinikgeschäftsführer Bantle. „Die Kombination aus internationalem Leuchtturm der Herzmedizin und Sachsens größtem Grund- und Regelversorger, ist in dieser Form im Freistaat einmalig.“

Von lvz