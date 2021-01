„Barbados Blackbelly“ – so heißen Schafe, deren deutscher Bestand seine Wurzeln in Leipzig hat. Die Rasse ist inzwischen so selten, dass sich eine Arbeitsgemeinschaft gegründet hat, die die Tiere vor dem Aussterben retten will. Was soll passieren – und was genau hat „Barbados Blackbelly“ mit Leipzig zu tun? Ein Überblick.