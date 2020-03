Bassekou Kouyaté klangzaubert in der naTo

Leipzig

Unscheinbar, schlicht, fast niedlich wirkt das Instrument, das Bassekou Kouyaté in die Hand nimmt, als er die Bühne betritt. Er spielt afrikanischen Blues auf einer Ngoni, eine traditionelle afrikanische Spießlaute. Sein virtuoses Können hat ihn über die Grenzen seines Heimatlandes Mali hinaus berühmt gemacht. Begleitet von seiner Band Ngoni Ba gibt er am Montagabend den Groove seines Instruments auf einem Konzert in der naTo in Leipzig zum Besten.

Kräftiger Blues im engen Saal

Die Bühne im kleinen Konzertraum ist schlicht und ohne Dekoration gehalten und lichttechnisch nur in Blau getaucht. Spätestens nach den ersten Tönen, die Kouyaté gekonnt auf seiner Ngoni anstimmt, ist jedoch klar, dass all diese Reduzierung gewollt ist – und in dem kleinen Instrument eine gewaltige Kraft steckt. Die Stimme der Sängerin Ami Sacko untermalt die ersten bedeutungsschweren Töne. Das erste Lied trägt Melancholie in sich, fast wirkt Sackos Stimme zu mächtig für den kleinen Saal.

Das Bühnenlicht schlägt von melancholischem Blau in Gelb um, als auch die übrigen Bandmitglieder dazukommen. Neben Kouyaté und seiner Ehefrau Sacko gehören sein Sohn, sein Bruder und sein Neffe zu Ngoni Ba. Zu fünft stehen sie in bunt-schillernden Gewändern auf der Bühne und stimmen einen rhythmischen Groove an. Die ersten Zuschauer fangen an, zu tanzen.

Klingt wie eine Gitarre, ist aber keine

Wie Kouyatés Ngoni klingt? Das Lauteninstrument erinnert an eine Gitarre, ist aber keine, wie Kouyaté gleich nach dem ersten Lied klarstellt. Aussagekräftig in Blues oder Groove ist es trotzdem. Die Ngoni ist ein in Westafrika weit verbreitetes Lauteninstrument, schon sein Großvater habe auf ihr für das westafrikanische Königshaus gespielt, erklärt er weiter. Der Gast des Abends entstammt einem Griot-Clan aus Mali nahe des Flusses Niger. Als Musiker überliefern und bewahren die Griots afrikanische Kultur in ihren Liedern.

Kouyatés Musik wird dem afrikanischen Blues und dem Mali Groove zugeordnet. Seine Lieder widmen sich Themen wie der konfliktträchtigen westafrikanischen Geschichte und seiner Heimatverbundenheit.

Perfekt abgestimmt

So ernst der Hintergrund sein mag, die Musiker spielen ausgelassen ihren Groove. Die Ngoni steht dabei nicht den ganzen Abend über im Rampenlicht. Die zwei Drummer und der Bassist zeigen in mehreren Improvisationen, dass auch sie elementarer Teil des Blues und Groove sind. Der Auftritt liefert ein harmonisch abgestimmtes Bild, bestehend aus außergewöhnlichen Blues-Klängen, kräftigen Rhythmen von Trommeln und intensivem Bass, zu dem viele Zuschauer ausgiebig tanzen.

Von Wiebke Stedler