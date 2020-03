Bastler zeigen in Güldengossa ihre schönsten und ausgefallensten Ölradiatoren-Werke

Großpösna

Sollten in den vergangenen Wochen in Leipzig und Umgebung die Ölradiatoren knapp geworden sein, dann liegt das ausnahmsweise mal nicht am Coronavirus. Vielmehr schlagen dann in den einschlägigen Märkten wieder jene zu, die sich von einem ganz speziellen Bastelvirus haben anstecken lassen: dem Ölradiatoren-Umgestaltungs-Erreger. Am kommenden Sonnabend haben die „Verrückten“ in Güldengossa dann wieder ihren großen Auftritt. Zumindest nennen sie sich die drei Haupt-Organisatoren selbst so. Denn ihre Idee vor fünf Jahren für ein Ölradiator-Treffen schien ihnen selbst viel zu verrückt, als dass sie sich die dann beginnende Erfolgsgeschichte hätten auch nur annähernd vorstellen können. Doch nun kommt es am 14. März unter dem Dach des Dorfleben-Vereins zur bereits fünften Auflage des weit und breit außergewöhnlichsten Treffens der Fans spezieller Heizkörper.

Ob Transformer, Star-Wars-Figur, Sauna, Traktor oder Helikopter – kreative Bastler, Fein- und Grobmechaniker bauen mit kindlicher Freude, Geschick und unglaublicher Fantasie die tollsten Unikate aus alten oder neuen Ölradiatoren. „Einige sind fahrbar, das muss aber nicht sein. Allein der Spaß steht im Vordergrund“, sagt Mitorganisator und Automechaniker Carsten Wilke (40). Das Öl sei aus den meisten Lamellen-Heizkörpern natürlich längst abgelassen, doch Kabel, Stecker und Drehknöpfe lassen an der ursprünglichen Funktion der umgerüsteten Geräte keinen Zweifel.

Aus Traum wird Realität

Angefangen hat das Ganze mit einem Traum. „Nach unseren Besuchen bei Ausstellungen mit historischer Landtechnik hatte ich eines nachts wirklich von einem Ölradiator-Treffen geträumt. Als ich das später beim Bierchen erzählte, haben wir nur gelacht, uns dann aber gefragt: Warum eigentlich nicht?“, erzählt André Kertscher. Der 36-Jährige Mechaniker arbeitet in Wilkes Autowerkstatt und ist entsprechend technisch und handwerklich vorbelastet. Als dann statt der erwarteten 30 über 200 begeisterte Ölradiatorenfans kamen, waren Wilke, Kertsch und ihr Mitstreiter Stephan Nürnberger (31) überwältigt. „Dass es so viele Verrückte gibt, hätten wir nicht gedacht. Selbst aus Kiel oder Berlin kommen sie mit ihren Werken angereist“, staunt auch Nürnberger immer wieder aufs Neue und erklärt sich das so: „Heute gelten die Radiatoren ja nur noch als Stromfresser. Wir lassen aufleben, was früher mal alle hatten, sozusagen als Kulturgut und bauen was draus. Das macht wahrscheinlich die Faszination aus.“

Pokale und Party

Am Sonnabend werden nun circa 500 Gäste mit bis zu 150 kreativ gestalteten Ölradiatoren erwartet. Der Eintritt ist für alle frei, für Speisen und Getränke gegen einen Obolus wird gesorgt. Die Eröffnung im und am großen Zelt auf Güldengossas Festwiese findet 13 Uhr statt. Um 15 Uhr beginnt die einzigartige „Weltmeisterschaft im Ölradiatorweitwurf“ in den Startklassen Frauen, Männer und Kinder. Im Begleitprogramm steht auch wieder eine Hilfsaktion für das Kinderhospiz Bärenherz, eine Sonderschau mit Ölradiatoren aus Keramik sowie ein Special Guest ab 18 Uhr. Punkt 19 Uhr sollen die Sieger-Pokale sowie Preise für die zweit- und drittplatzierten Bastler in folgenden Kategorien vergeben werden: ältester, kleinster und größter Ölradiator, kreativstes Design und kreativste Technik. Ab 20 Uhr steigt die Party mit der Event-Praxis sowie DJ Schmidt und Da Gro.

Von Olaf Barth