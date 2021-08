Leipzig

Gruselfeste Naturfreunde können bei der „Batnight“ am 28. August Fledermäuse auf dem Sellerhäuser Friedhof besuchen und einen „Lauschangriff“ starten. Los geht’s um 19 Uhr mit Informationen über die fliegenden Säugetiere, ihre Gefährdung und Schutzmöglichkeiten. Anschließend erzählen ehrenamtliche Fledermausexperten von ihrer praktischen Arbeit: wie sie die Ultraschalllaute der Fledermäuse orten, wie sie Tiere für wissenschaftliche Untersuchungen fangen oder wie hilfsbedürftige Exemplare gepflegt und wieder ausgewildert werden.

Nach Sonnenuntergang versuchen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann gemeinsam mit den Experten des Naturschutzbundes (Nabu) Leipzig, Fledermäuse zwischen den Gräbern zu beobachten und ihre Ultraschallrufe zu belauschen. Gegen 23 Uhr endet die Veranstaltung auf dem kommunalen Friedhof im Leipziger Osten.

Bauboom verdrängt die fliegenden Säugetiere

Bereits zum 25. Mal wird in ganz Deutschland die „Batnight“ ausgerichtet. Alle in Deutschland vorkommenden Fledermaus-Arten stehen auf der Roten Liste und sind teilweise vom Aussterben bedroht – denn es gibt sie nur in intakten Lebensräumen. Hauptursache für die Gefährdung sind der Verlust geeigneter Lebensräume und Unterschlupfmöglichkeiten sowie Nahrungsmangel, da auch die Lebensräume der Insekten immer weiter zerstört werden.

In Leipzig sorgt der Bauboom für besonders große Probleme, weil Baumhöhlen, Ritzen und Fugen in Gebäuden mehr und mehr verschwinden. Die Naturschützer werben für mehr Rücksicht auf die tierischen Nachbarn und fordern die Einhaltung des Bundesnaturschutzgesetzes, das diese Lebewesen schützen soll, aber oft missachtet wird.

Friedhöfe sind Lebensräume für Tiere

Der Friedhof Sellerhausen in der Riesaer Straße 1 wird vom Nabu Leipzig bereits seit mehr als zwölf Jahren im Rahmen des Projekts „Lebendige Friedhöfe“ betreut. Nach und nach wurden verschiedene Artenschutzmaßnahmen umgesetzt und der Lebensraum für die Tierwelt aufgewertet. Davon profitieren auch Insekten, Vögel und andere Lebewesen. Wo vormals „Englischer Rasen“ keinerlei Lebensraum bot, gibt es heute eine Wiese, die zahlreichen Tierarten Nahrung und Unterschlupf bietet.

Die Veranstaltung ist öffentlich und kostenlos. Es gelten die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln sowie die aktuelle Corona-Schutzverordnung. Für die Rückverfolgung werden die Kontaktdaten aufgenommen.

Von Kerstin Decker