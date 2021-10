Leipzig

Mit der Demontage des Poniatowski-Denkmals begann am Freitag der letzte Bauabschnitt zur Freilegung des Elstermühlgrabens. Bis zum Jahr 2025 wird es dauern, bis das 175 Meter lange Stück zwischen der Elster- und Lessingstraße als 7,50 Meter breiter Flusslauf in der Stadt erlebbar ist. Zum Start des Großprojekts gab es auch Informationen zu anderen Gewässerbau-Vorhaben in Leipzig. Die LVZ beantwortet hier die wichtigsten Fragen.

Was wird aus dem Poniatowski-Denkmal?

Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) steuerte den Demontage-Kran persönlich per Joystick. Er versicherte, dass das Denkmal für den polnischen Fürsten, der bei der Leipziger Völkerschlacht 1813 Napoleons Rückzug deckte und in den Hochwasser-Fluten der Elster ertrank, nun gut verwahrt wird und 2025 an die selbe Stelle – nur leicht versetzt – zurückkehrt.

Das Denkmal für Fürst Józef Antoni Poniatowski (alte Schreibweise oft auch Poniatowsky; * 7. Mai 1763 in Wien; † 19. Oktober 1813 bei Leipzig) wurde per Kran demontiert. Quelle: Dirk Knofe

Wieso dauert der Bau fast vier Jahre?

Weil dabei auch zwei Brücken entstehen. Richtig los geht es am 25. Oktober 2021 mit der Sperrung der Elsterstraße. Bis 9. Dezember wird die alte Elsterbrücke aus dem Jahr 1927, die noch im Boden schlummert, freigelegt und abgerissen. Richtig laut für die Anwohner wird es dann, wenn vom 10. Dezember bis 10. März Bohrpfähle ins Erdreich kommen. Die Firmen dürfen werktags von 7 bis 20 Uhr arbeiten. Danach folgt der Bau der neuen Elsterbrücke bis Ende 2022. Der gleiche Ablauf schließt sich von Februar 2023 bis März 2024 für die Poniatowskibrücke an. Danach erfolgt der eigentliche Wasserbau: Er soll bis zur Bootssaison 2025 geschafft sein. Um das dicht bebaute Viertel nicht völlig von der Außenwelt abzuschneiden, können die einzelnen Bauabschnitte nur nacheinander erfolgen.

Was hat der Fluss mit Braunkohle zu tun?

Die Baukosten von 16,8 Millionen Euro bekommt die Stadt Leipzig zu 75 Prozent gefördert. Das Geld stammt aus Programmen zum Hochwasserschutz und zum Strukturwandel in den Braunkohleregionen. „Wir dürfen mit den Strukturmitteln leider keine Wirtschaftsförderung betreiben“, sagte Max Winter vom sächsischen Ministerium für Regionale Entwicklung. Doch neben der Lebensqualität verbesserten freigelegte Flüsse auch die Voraussetzungen für den Tourismus.

So in etwa soll der letzte Abschnitt des Elstermühlgrabens nach der Öffnung aussehen. Rechts ist die Lessingstraße zu sehen. Quelle: GFSL gruen fuer stadt + leben clausen landschaftsarchitekten

Kommen Paddler bald bis zur Nordsee?

Ja. In den 1950er-Jahren wurde ein Kilometer des damals völlig vergifteten Elstermühlgrabens unter die Erde in eine Wölbleitung gelegt. Seit 2004 kamen davon gut 800 Meter zurück ans Licht. Mit der Fertigstellung des letzten Stücks 2025 können Paddler und Kanuten etwa vom Cospudener See bis ins Waldstraßenviertel gelangen, dann über die Untere Weiße Elster weiter zur Saale. Um Höhenunterschiede zu überwinden, gibt es am Schreberwehr (nahe Stadthafen) und Angerwehr (Jahnallee) Fisch-Kanu-Pässe. Hingegen ist für Motorboote am künftigen Stadthafen in Richtung Norden Schluss.

Wann starten die Arbeiten am Stadthafen?

Die Grundsteinlegung für das 4000 Quadratmeter große Hafenbecken neben dem Elstermühlgraben ist für Januar 2022 geplant. Leipzigs Stadtrat hat gerade mit großer Mehrheit zugestimmt, dass eine Firma rings um den Ex-Kanuten Jan Benzien die umliegende Infrastruktur bauen und den Hafen ab der Fertigstellung 2025 betreiben darf.

Am Stadthafen-Areal laufen schon die Abbaumaßnahmen der bisherigen Bewirtschaftung. Im Januar 2022 soll die Grundsteinlegung für das 4000 Quadratmeter große Ankerbecken erfolgen. Quelle: Dirk Knofe

Welche Wasserstraßen folgen als Nächstes?

Laut Umweltbürgermeister Heiko Rosental (Linke) soll als Nächstes der Pleißemühlgraben (von der Käthe-Kollwitz-Straße bis zur Parthe im Zoo) freigelegt werden. Der Durchstich vom Lindenauer Hafen zum Elster-Saale-Kanal müsse noch warten, weil zu dem Projekt neben einer neuen Brücke auch Zufahrtsstraßen gehörten. „Aber wir behalten auch das im Blick.“

Von Jens Rometsch